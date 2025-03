Beim Wuppertaler SV deutet sich der künftige Kurs an

Am besten schon am kommenden Samstag gegen den SV Rödinghausen (14 Uhr, Stadion am Zoo), dem neuntletzten Auftritt der Spielzeit. Dann wird sich mit Blick auf die Ränge auch zeigen, wie sehr den Wuppertalerinnen und Wuppertalern außerhalb des harten Kerns der WSV, der nun einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer hat, am Herzen hängt.