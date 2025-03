Beim Weißwurstfrühstück: Formella brachte Hürzeler und Scheuermann zusammen

Aus Oberbayern in die Premier League: Die Karrieren von Fabian Hürzeler und Jonas Scheuermann zeigen steil nach oben. Nico Formella kennt sie noch aus Amateurzeiten.

Von da an begegneten sich Hürzeler und Scheuermann immer wieder, wenn Formella einlud – bei Abendessen, Geburtstagen und auf Formellas Hochzeit, bei der ihm Scheuermann als Trauzeuge zur Seite stand.

München/Brighton – Mit Brighton & Hove Albion mischen Fabian Hürzeler und Jonas Scheuermann derzeit die englische Premier League auf. Kennengelernt haben sich die beiden vor rund acht Jahren im Hause Formella. „Ich habe damals zum Weißwurstfrühstück eingeladen“, erinnert sich Nico Formella an das erste Treffen der beiden. Anschließend ging es weiter zum jährlichen Weinfest auf Schloss Blutenburg.

„Sie waren von Anfang an auf einer Wellenlänge“, sagt Formella. „Jones war damals Co-Trainer beim FC Augsburg und weil Fabi sehr fußballinteressiert ist, hat er alles aufgesogen. Irgendwann hatten sie mehr Kontakt miteinander, als ich zu ihnen.“

Im vergangenen Sommer wechselte Hürzeler als Cheftrainer von St. Pauli zu Brighton und nahm Scheuermann als Co-Trainer mit. In der Premier League belegen sie derzeit Platz sieben, im FA Cup stehen sie unter den besten Acht. Ein Grund für den Höhenflug der ‚Seagulls‘ (deutsch: Möwen) ist, dass sich die beiden auch sportlich gut ergänzen. „Fabi analysiert die Spiele sehr intensiv und Jones kann extrem begeistern und emotionalisieren“, beschreibt Formella ihre Stärken.

Wie „ehrgeizig und fleißig“ Hürzeler ist, erlebte Formella, als er Torwarttrainer im Jugendbereich bei RB Leipzig war (2017 bis 2021). Damals fragte Hürzeler, ob Formella ihm über Scouting-Portale ganze Spiele herunterladen könne. „Fabi war zu der Zeit Spielertrainer bei Pipinsried, analysierte aber schon die Top-Mannschaften und die Spielweisen ihrer Trainer.“

Eine von Scheuermanns Qualitäten sieht Formella darin, Hürzeler immer wieder aus der „Fußballblase“ zurückzuholen: „Jones verliert nie den Blick für die wesentlichen Dinge im Leben. Auch wenn du dich perfekt auf ein Fußballspiel vorbereitest, kannst du am Schluss nicht alles beeinflussen. Das versteht Jones sehr gut.“

Formella besucht Brighton-Spiel mit seinem Sohn

Mit Scheuermann ist Formella seit Waldecker Zeiten befreundet. Hürzeler lernte er beim TSV 1860 München kennen. „Unglaublich, wie sich ihre Karrieren entwickelt haben“, sagt Formella. Er entschied sich vor Jahren für einen anderen Weg. Nach der Geburt seines Sohnes zog Formella 2021 zurück nach München, tauschte RB Leipzig gegen SV Untermenzing.

Anfang Januar reisten Vater und Sohn zum Heimspiel von Brighton gegen Everton. Die Länderspielpause in der Premier League nutzten wiederum Hürzeler und Scheuermann, um ihren alten Freund in München zu besuchen und selbst in die Rolle des Zuschauers zu schlüpfen. Die Liebe für den Amateurfußball verbindet das Trio bis heute.

Die Tür zum Profigeschäft lässt Formella dennoch offen. „Aktuell hat Brighton zwei Torwarttrainer“, scherzt er, „sollte sich aber in der Zukunft was ergeben, werde ich mich nicht dagegen wehren.“