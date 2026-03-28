Beim VfR Warbeyen könnten am Sonntag die Lichter ausgehen Der VfR Warbeyen steht vor einem Wendepunkt. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg II droht der Moment, der seit Monaten über dem Zweitligisten schwebt – der endgültige Abstieg. Ob das Team den Absturz noch stoppen kann? Einen Strohhalm zum Klammern gibt es noch. von RP / Nils Hendricks · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Der VfR Warbeyen steht unmttelbar vor dem Abstieg – Foto: Pascal Derks

Der VfR Warbeyen steht in der 2. Bundesliga der Frauen kurz vor dem Abstieg – und ausgerechnet an diesem Sonntag könnte sich das Schicksal endgültig entscheiden. Seit vielen Monaten schwirrt das Abstiegsgespenst schon durch Warbeyen, doch nun droht die bittere Gewissheit: Bleibt der VfR am Sonntag ab 14 Uhr im Heimspiel gegen den Vorletzten VfL Wolfsburg II ohne Sieg, wäre der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Die Frage ist nur, ob das Team den Absturz noch bremsen kann – oder ob sich das Unvermeidliche schon an diesem Wochenende entscheidet.

Abstieg fast besiegelt: Warum die Tabellenlage für den VfR Warbeyen kaum noch Hoffnung lässt Selbst ein Sieg würde den Abstieg nur vertagen. Zwar könnte der VfR Warbeyen den Rückstand von aktuell 17 Punkten – im Erfolgsfall wären es möglicherweise noch 14 – an den verbleibenden fünf Spieltagen theoretisch aufholen. Doch weil Eintracht Frankfurt II am 10. Mai noch im direkten Duell auf Turbine Potsdam trifft, wird der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen unabhängig vom Ausgang dieser Partie mindestens um einen Zähler wachsen. Damit ließe sich der Rückstand – vorausgesetzt Frankfurt und Potsdam holen sonst keine Punkte mehr – allenfalls noch über das Torverhältnis aufholen. Und dort ist der VfR Warbeyen mit einer Differenz von minus 58 längst ein hoffnungsloser Fall. Dass man sich mit solchen Rechenspielen längst im Reich des Unmöglichen bewegt, weiß auch Thomas Gerstner. Der neue Trainer des VfR Warbeyen formuliert seine Perspektive vor seinem dritten Einsatz an der Seitenlinie dennoch diplomatisch: „Wenn wir Fantasten sind, ist der Klassenerhalt noch möglich. Aber ich komme ja ins Irrenhaus, wenn ich allein sage, wir gewinnen jetzt sechs Mal in Folge. Es geht jetzt nur noch von Spiel zu Spiel. Wir wollen uns weiter verbessern und noch ein paar Punkte holen“, sagt Gerstner.

VfL Wolfsburg II im Abstiegskampf: Trainerwechsel mitten in der Krise Anders dürfte die Gemütslage im Lager des VfL Wolfsburg II aussehen. Die U20-Auswahl der Wölfe trennen sechs Spieltage vor Saisonende „nur“ sieben Punkte vom rettenden Ufer. Vor zwei Wochen bat der bisherige Trainer Daniel Kraus um die Auflösung seines Vertrags, um seinen neuen Posten als Sportlicher Leiter beim Bundesligisten SGS Essen frühzeitig anzutreten. Andreas Arr-You, Torwartkoordinator im Wolfsburger Nachwuchsbereich, übernimmt bis zum Saisonende interimsweise. Die jüngsten Ergebnisse geben wenig Anlass zur Hoffnung, dass die Wolfsburger U20 die Wende noch schaffen kann – zumal sie auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen wäre. Zuletzt kassierte das Team zwei deutliche Niederlagen: ein 0:5 bei Borussia Mönchengladbach und ein 0:3 gegen den FC Ingolstadt. Das Hinspiel gegen den VfR Warbeyen gewann der VfL noch mit 6:0. Ein Auswärtssieg in Kleve ist nun Pflicht – alles andere käme einer Vorentscheidung im Abstiegskampf gleich.