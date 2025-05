Beim VfR Warbeyen kehrt Ruhe ein

Der Meister der Frauen-Regionalliga ist in seiner Spielklasse noch konkurrenzfähig. Das ist die Erkenntnis nach der 1:2 (1:1)-Niederlage des VfR Warbeyen beim starken Aufsteiger DJK Wacker Mecklenbeck aus Münster. So paradox diese Sätze klingen, so zutreffend sind sie doch.

Der Aufstieg in die Zweite Bundesliga hat für einen personellen Engpass gesorgt, der seinesgleichen sucht. Insgesamt 15 Spielerinnen laufen aus inzwischen sattsam bekannten Gründen nicht mehr im schwarz-weißen Trikot auf, obwohl ihr Vertrag noch bis zum 30. Juni läuft. Vor einer Woche hatte der Meister daher eine 0:5-Niederlage gegen den 1. FFC Recklinghausen kassiert, der unter anderen deshalb zwei Spieltage vor Saisonende im Kampf um den Klassenerhalt auf der sicheren Seite ist. Neutrale Beobachter mussten deshalb davon ausgehen, dass der Titelträger vom Duvenpoll auch alle weiteren Partien sang- und klanglos verlieren würde.

So., 04.05.2025, 13:00 Uhr

Doch am Sonntag präsentierte sich der VfR in Münster schon wieder stark verbessert. In Selina Grabbe und Holly Pels waren zwei weitere Spielerinnen mit Regionalliga-Erfahrung, die zuletzt gefehlt hatten, ins Team zurückgekehrt. Trainer Sandro Scuderi zeigte sich trotz der Niederlage hochzufrieden: „Diese Performance macht mich sehr stolz. Wäre es beim 1:1 geblieben oder hätten wir das 2:2 gemacht, hätte man von einem gerechten Unentschieden sprechen können. Leider konnten wir uns für unsere Leistung nicht belohnen.“

DJK-Spielerin Katrin Große-Scharmann hatte in der 22. Minute von einem Abstimmungsfehler zwischen der Warbeyener Viererkette und Torhüterin Nina Schoofs profitiert und auf 1:0 gestellt. Der VfR Warbeyen meldete sich noch vor der Pause zurück: Bei einem Freistoß in der 38. Minute bediente Ebla Gouriye die einlaufende Aida Manoukian, die per Kopf den Ausgleich erzielte.

In Durchgang zwei brachte ein Distanzschuss von Neele Kesse (75.) die Gäste zwar um den Ertrag, doch das schmälerte für Sandro Scuderi nicht die dargebotene Leistung. „Danach haben wir nochmal alles reingeworfen, aber zu einer hundertprozentigen Chance sind wir leider nicht mehr gekommen. Ich möchte auch die Leistung des Gegners nicht schmälern. Die Partie war bis zur letzten Minute sehr intensiv“, sagte Scuderi.

Insgesamt überwiegt die positive Erkenntnis, dass der Verein nach den Querelen der vergangenen Wochen offenbar langsam wieder zur Ruhe kommt. Der Vorstand hat sich jetzt in einer Stellungnahme sehr sachlich zu den Vorwürfen geäußert, die in den sozialen Medien und in einem anonymen Schreiben erhoben worden waren.

Gemeinsame Meisterehrung?

Unter anderen richtet sich der Verein mit folgenden Worten an die Spielerinnen, die sich vorzeitig verabschiedet haben: „Den Verantwortlichen des VfR Warbeyen ist es ein sehr großes Bedürfnis, alle Spielerinnen zur offiziellen Ehrung des Westdeutschen Fußballverbandes anlässlich der Meisterschaft in der Regionalliga West einzuladen.“

Diese findet am kommenden Sonntag, 11. Mai, im Rahmen des Heimspiels gegen Schlusslicht und Absteiger DJK Südwest Köln statt, das um 15 Uhr im Klever Stadion am Bresserberg angepfiffen wird. Bleibt abzuwarten, ob zumindest die eine oder andere Spielerin, die sich zuletzt im Groll verabschiedet hat, die ausgestreckte Hand annimmt. So, wie es im Sport eigentlich üblich ist und sein sollte.