Beim VfR Warbeyen ist derzeit viel los

Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen sind wieder zurück auf dem Platz. Nachdem Schneefall und Frost den Auftakt in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Zweiten Bundesliga zunächst ausgebremst hatten, überschlagen sich nun die Ereignisse. Am Donnerstagabend bestritt das Team das erste Testspiel des Jahres. Am Wochenende stehen zwei weitere Spiele sowie ein Hallenturnier an. Zudem hat der Verein unter der Woche den Abschied von vier Spielerinnen verkündet.
Der Reihe nach: Die Nachricht, dass Loreta Lulaj, Ilse van Rheenen, Emily Guyens und Gizem Kilic den VfR verlassen, dürfte für viele, die den VfR regelmäßig verfolgen, nicht völlig aus heiterem Himmel kommen – in den vergangenen Monaten sammelte das Quartett auf dem Platz nur begrenzte Einsatzzeiten. Während Torhüterin van Rheenen und Guyens es immerhin noch auf vier beziehungsweise sieben Pflichtspiele brachten, reichte es bei Lulaj nur für zwei Kurzeinsätze im DFB-Pokal und sechs Minuten in der Liga.
Trainer Sandro Scuderi verrät, dass jedoch auch Zeitgründe ausschlaggebend für die einvernehmliche Trennung gewesen sind. „Zum Teil ging die Initiative auch von den Spielerinnen aus. Wir haben versucht, ihren Wünschen gerecht zu werden und ihnen die Suche nach einer neuen Herausforderung zu ermöglichen. Wir können natürlich verstehen, dass die Zweite Bundesliga mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden ist“, sagt der Coach. „Alle vier haben bis zur letzten Sekunde alles für den Verein getan und sich eingebracht. Ich bedanke mich im Namen des Trainerteams für ihr Engagement und ihre Leidenschaft. Gerade in einer Hinserie mit so vielen Tiefschlägen ist das nicht selbstverständlich. Wir als Verein wünschen den Mädels für die Zukunft nur das Beste und hoffen, dass man sich in Zukunft mal wieder auf dem Platz begegnet.“
Die personellen Veränderungen werfen zugleich die Frage auf, wie der Kader nun neu aufgestellt wird. Auch hier kann Scuderi Auskunft geben. Im Test gegen den Regionalligisten SSV Rhade, den der VfR Warbeyen am Donnerstag souverän mit 4:0 (3:0) für sich entschied, kamen bereits einige der potenziellen Neuzugänge zum Einsatz. „Sie konnten sich bereits gut einbringen“, so Scuderi. Gut möglich also, dass es in den kommenden Tagen erste Vollzugsmeldungen gibt.
Doch nicht nur mit Blick auf mögliche Verstärkungen, sondern auch sportlich lieferte das Testspiel gegen den SSV Rhade wichtige Erkenntnisse. „Für das erste Testspiel war das schon echt gut. Wir haben gegen einen robusten Gegner gespielt, der immer mal Stiche setzen wollte. Das konnten wir sehr häufig bereits im Keim ersticken. Vorne haben wir viele gute Chancen herausgespielt“, sagt Scuderi.
Für Samstag, 11 Uhr, hat der VfR im dritten Anlauf ein Spiel bei den A-Junioren der Sportfreunde Broekhuysen organisiert. Das geplante Testspiel war zuvor bereits zweimal den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen. Parallel wird eine Delegation des VfR bei den Dülkener Hallen-Masters mitmischen. In der Gruppenphase trifft das Team auf den FV Mönchengladbach(Landesliga), ASV Süchteln (Bezirksliga) und den Dülkener FC (Kreisklasse). Am Sonntag testet der VfR in Kleve gegen Holstein Kiel (Regionalliga).
Scuderi ordnet das Programm ein: „Es war uns wichtig, dass wir nach Möglichkeit noch ein Testspiel auf Rasen mit reinnehmen. Man konnte am Donnerstag merken, wie hilfreich ein solcher Test für uns ist, weil man so einfach besser Automatismen einstudieren kann.“
