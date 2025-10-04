Beim VfR Hausen und SF Elzach-Yach herrscht Unzufriedenheit nach 1:1

Kein Befreiungsschlag im unteren Tabellendrittel der Fußball-Verbandsliga: Mit dem 1:1-Unentschieden am Feiertag können sich weder der VfR Hausen noch die SF Elzach-Yach so richtig anfreunden.

Fußballerisch war es keine Offenbarung, die beide Seiten am Freitag in der Möhlin-Arena zeigten. Die Sportfreunde überließen den Gastgebern die Initiative und setzten aus einer dicht gestaffelten Abwehr auf Konter. Hausen probierte es viel mit Flanken, die aber allzu oft keinen Abnehmer fanden. "Wir hatten sicher 70 bis 80 Prozent Ballbesitz", schätzte VfR-Trainer Amaury Bischoff. "Doch wir haben es nicht geschafft, die solide Defensive zu bespielen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Schmieder (37./Handelfmeter), 1:1 Volk (59./ Eigentor). SR: Fleig (Brigachtal). ZS: 150. Gelb-Rot: Bektasi (77./ Hausen).