Beim VfR Fischeln muss der Knoten platzen Abstiegsbedrohte Fischelner stehen im Heimspiel gegen Amern schwer unter Druck.

Mangelnde Chancenverwertung und individuelle Fehler in der Defensive, dazu große personelle Sorgen. Mit diesen Problemen kämpft Landesligist VfR Fischeln seit dem ersten Spieltag. Die Bilanz ist ernüchternd. Mit einem Punkt aus fünf Spielen hängen die Krefelder im Tabellenkeller fest. Noch ist der Rückstand auf die Nichtabstiegszone bei drei Punkten überschaubar. Bleibt das erforderliche Erfolgserlebnis aber weiterhin aus, droht dem VfR frühzeitig den Kontakt zum rettenden Ufer zu verlieren, der angesichts der geringen Anzahl an Spieltagen nur schwer wettzumachen sein dürfte. Vor allem vor dem Hintergrund, dass das nötige Vertrauen des Gesamtgefüges in die eigenen Fähigkeiten mit jedem Misserfolg schwindet.