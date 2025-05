Beim VfL Kaufering geht der Bick wieder nach vorne

Das Happy End blieb für den VfL Kaufering aus, nach der ersten Relegationsrunde war der Abstieg aus der Landesliga Südwest besiegelt. „Wir hatten in den Relegationsspielen zu wenig Durchschlagskraft“, räumt Trainer Franco Simon ein. Mit Manuel Detmar habe ein Stürmer, der zuletzt gut in Form war, sich aber das Handgelenk brach, gefehlt.

Vor der Winterpause war Trainer Franco Simon zum VfL gekommen, mit ihm stieg der Punkteschnitt von 0,6 auf 1,5 pro Partie. Am Ende fehlten vier Zähler zum direkten Klassenerhalt.

Dass Kaufering mit nahezu demselben Kader in die abgelaufene Saison ging wie schon 2023/24, sei auch ein Fehler gewesen, räumt Abteilungsleiter Uli Stengelmair ein. Für die Bezirksliga stehen derweil schon einige Zugänge fest. Zusammen mit dem neuen Co-Trainer Alexander Wagner kommen Florian Wilhelm und Yannik Dillinger vom FT Jahn Landsberg. Mit Dillingers Bruder Bastian (FC Kempten) schließt sich zudem ein weiterer Kicker mit Jahn-Vergangenheit dem VfL Kaufering an. Ben Schulz (TSV Ettleben) ist aus Unterfranken in den Landkreis Landsberg gezogen.