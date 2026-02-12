Beim VfB Durach bleibt alles beim Alten

Julian Feneberg und der VfB Durach, das passt gut zusammen. Weshalb der Trainer vorzeitig verlängert hat. – Foto: Johannes Traub

Sogar die Vizemeisterschaft in der Landesliga Südwest samt den damit verbundenen Aufstiegsspielen zur Bayernliga sind für den VfB Durach ein realistisches Szenario. Da überrascht es nicht, dass der Verein die Zusammenarbeit mit Trainer Julian Feneberg um ein weiteres Jahr verlängert. Aber nicht nur Feneberg bleibt an Bord, auch der spielende Co-Trainer Gregor Mürkl hat seine Zusage für die die Saison 2026/27 gegeben.

Die Zusammenarbeit der beiden Trainer mit der Mannschaft und auch den Sportlichen Leitern Daniel Mohr und Sebastian Hübner passt einfach. Das zeigen die Ergebnisse und die Ausbeute von 42 Punkten in der Herbstrunde. Die haben den VfB als Tabellenzweiter überwintern lassen. Um den Klassenerhalt, der immer das vorrangigste Ziel in Durach ist, muss beim VfB damit niemand mehr bangen. Ob es stattdessen sogar zum Aufstieg reicht? Daniel Mohr will jedenfalls nicht auf die Bremse treten, obwohl es für konkrete Planungen hinsichtlich der Aufstiegsrelegation noch zu früh sei. Dazu ist das Programm in den ausstehenden 14 Partien noch zu knackig.

Trainer Feneberg, der nach einer Saison als spielender Co-Trainer vergangenen Juni auf den Chefposten rückte, lobt auch Zusammenarbeit mit Gregor Mürkl. Die Philosophie, wie sie Fußball spielen möchten, sei nahezu identisch - und das vermitteln sie auch den Kickern. Mit Erfolg, wie die Herbstrunde gezeigt hat.