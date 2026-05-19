Beim VfB Bottrop stehen schon 16 Abgänge fest - die Übersicht

Veränderungen beim VfB Bottrop. – Foto: Markus Becker

Im Winter hätten vermutlich die wenigsten Beobachter der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, mit einem derartigen Einbruch des VfB Bottrop gerechnet: Statt souverän in die Oberliga aufzusteigen, tritt der VfB 2026 wie ein Absteiger auf und belegt in der Rückrunden-Tabelle mit 51 Gegentoren den vorletzten Platz. Deshalb steht im Sommer ein großer Umbruch bevor.

In den vergangenen Wochen sind immer mehr Abgänge durchgesickert, mittlerweile stehen schon 16 Abgänge fest. Damit verlässt mehr als eine gesamte Mannschaft die Bottroper, die sich sonach komplett neu aufstellen werden. Immerhin: Auch Zugänge hat der Klub schon bekanntgegeben, doch es werden noch einige weitere folgen müssen, um in der kommenden Saison wieder eine gute Rolle in der Liga spielen zu können. Die Übersicht:

VfB Bottrop: Diese Zugänge und Abgänge sind bekannt



Zugänge: Ismail Talha Uzan (Dostlukspor Bottrop), Moritz Anderheide (SpVgg Sterkrade 06/07), Hakan Gökdemir (SSV Buer 07/28), Henri Kvesa (SG Essen-Schönebeck), Melvin Omeragic (SG Essen-Schönebeck), Luca Marte (SG Essen-Schönebeck)

Abgänge: Ralf Thiel (SC 1920 Oberhausen), Philipp Drießen (Rücktritt), Raphael Steinmetz (SuS 21 Oberhausen), Olcay Yilmaz (Rhenania Bottrop), Enes Bilgin (FSV Duisburg), Emin Aksu (FSV Duisburg), Jan Hünting (SuS 21 Oberhausen), Alessandro Falcone (SuS 21 Oberhausen), Ahmed Jemaiel (SV Scherpenberg), René Biskup (SuS 21 Oberhausen), Joel Frenzel (DJK Adler Union Frintrop), Aristotelis Nikolaidis (VfB Kirchhellen), Lasse Dittner (DJK Adler Union Frintrop), Mick Matthes (DJK Adler Union Frintrop), Bjarne Neumann (DJK Adler Union Frintrop), Lasse Schraven (SpVgg Sterkrade 06/07)