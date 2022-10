Beim VfB Aßlar sind die Alten Herren gefragt Teaser KOL GI SÜD: +++ Der Kreisoberligist will die alten Herren mobilisieren, um den Personalengpass auszugleichen. Die SG Reiskirchen/Niederwetz peilt drei weitere Punkte an +++

WETZLAR - In der Fußball-Kreisoberliga stehen an diesem Mittwoch um 19:30 Uhr zwei Spiele an. Die SG Reiskirchen/Niederwetz empfängt den SSV Edelweiß Medenbach, der derzeit im Tabellenkeller feststeckt. Der VfB Aßlar hingegen empfängt auf heimischen Rasen den Tuspo Nassau Beilstein - kein Lieblingsgegner, wie VfB-Coach Jürgen Hendrich betont.