Beim TV Parsberg läuft‘s Der knappe Sieg in Bad Abbach bedeutet für den Aufsteiger Platz drei nach der ersten Saisonhälfte

Das Duell Absteiger gegen Aufsteiger sollte ein eng umkämpftes werden. In einem Spiel auf Augenhöhe waren es in Hälfte eins allerdings nur die Parsberger, die einige Torgefahr erzeugten. Vor allem Felix Heinloth, der bei zwei guten Möglichkeiten aber zu zögerlich agierte. Die Offensive der Platzherren sah gegen die gut gestaffelte Abwehr der Gäste kaum Land und so reichte es nur zu einem Fernschuss, den aber Keeper Tim Eichenseher glänzend parierte. Nach dem Seitenwechsel war es wieder die Weber-Truppe, die den größeren Siegeswillen zeigte, aber das Tor schien zunächst wie vernagelt. In der 53. Minute brachte TV-Coach Stefan Weber die Brandl-Brüder im Doppelpack.



Sechs Minuten später fiel das Tor des Tages: Fabian Heinloth wurden die Beine im Strafraum weggezogen – Elfmeter. Den verwandelte Alexander Pfindel mit all seiner Erfahrung sicher. Anschließend geriet der TVP etwas unter Druck, denn die Mannen von der Donau-Insel drängten auf den Ausgleich. Das eröffnete den Gästen aber auch Konterchancen. Drei davon wurden aber nicht sauber zu Ende gespielt, so dass das Spiel weiter spannend blieb.



In dieser Phase zeigte Eichenseher seine Klasse. Bei zwei hochkarätigen Chancen war Parsbergs Torwart zur Stelle und packte sicher zu. Letztlich blieb es bei dem knappen 1:0-Sieg der Gäste, die als Aufsteiger weiterhin in der Liga eine ausgesprochen gute Rolle spielen. Derweil schließt der von Sepp Schuderer trainierte TSV Bad Abbach die Hinserie als Achter ab und hat im Moment weder Kontakt zur Auf- noch zur Abstiegszone.