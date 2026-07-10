Beim TV Fränkisch-Crumbach gibt es einen Umbruch

FRÄNKISCH-CRUMBACH. Niemals geht man so ganz: Auch beim TV Fränkisch-Crumbach befindet sich Maximilian Henschke in einer neuen Rolle, nachdem er nicht mehr Spielertrainer ist. Als der Klassenerhalt und Rang neun perfekt waren, übergab er die sportliche Verantwortung an Marco und Daniele Toch. Henschke arbeitet dem neuen Trainer-Gespann als sogenannter inoffizieller sportlicher Leiter zu. Die Rodensteiner stehen vor einem nicht zu unterschätzenden Umbruch.
Zur Winterpause standen die Crumbacher unmittelbar vor der Abstiegszone. Damals hätten es wohl nur wenige für möglich gehalten, dass der Turnverein die Saison auf einem einstelligen Platz abschließen würde. „Klar, wir standen tief im Abstiegskampf, haben uns aber befreien können, weil es uns gelang, den Kader im Winter noch einmal zu verstärken.“
Es war nicht das erste Mal, dass die Mannschaft unter Druck zu besonderen Leistungen fähig ist. Immer wieder war auch Spielertrainer Maximilian Henschke der entscheidende Mann, der der Mannschaft auf und neben dem Platz das notwendige Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit einimpfte. „Wir haben ja schon häufig in den vergangenen Jahren Unterstützung im sportlichen Bereich gesucht. Gelungen ist uns das aber erst kurzfristig vor dieser Spielzeit, als ich erfuhr, dass Marco Toch beim PSV Groß-Umstadt nicht weitermachen wollte“, sagt Henschke. „Daraufhin haben wir uns auch mit seinem Bruder Daniele zusammengesetzt. Dann ging alles relativ schnell mit der Einigung. Marco wollte unbedingt mal etwas mit seinem Bruder machen.“
Daniele Toch spielte lange Jahre als Profi, unter anderem beim Karlsruher SC und beim SV Darmstadt 98. Damit hatten die Rodensteiner ihre Wunschlösung gefunden. Henschke ist jetzt kein Spielertrainer mehr, bleibt aber dem Turnverein als Leistungsträger erhalten. Er wird künftig mit dem Trainerteam die Kaderplanung gestalten. „Wir wollen auch organisatorisch den Club umstrukturieren und völlig neu aufstellen“, sagt der Fußballer, der seit über einem Jahrzehnt den Club immer wieder in der Kreisoberliga hält. Dazu muss man auch erwähnen, dass Marco Toch schon einmal Trainer bei den Rodensteinern war: „Ja, unser Kontakt ist aber auch am Ende seines Engagements nie abgerissen und so war die Kontaktaufnahme mit unserem neuen Trainer-Gespann schnell möglich.“ Natürlich dreht sich dabei auch vieles um die Verpflichtung von Daniele Toch, dessen Stärken im offensiven Mittelfeld liegen: „Er hat einen Riesenabschluss und verfügt über die Übersicht, seine Mitspieler im entscheidenden Moment zu bedienen“, sagt Henschke.Toch ist auf der „Achter“- oder „Zehner“-Position zu erwarten. Mit Tim Helfrich kommt ein weiterer Mittelfeldspieler aus Umstadt an die Saroltastraße: „Er ist ein fleißiger Spieler, mit Herzblut, und der im Umschalten das Spiel lenken kann.“ Beim TV erwartet man, dass Helfrich Ruhe und Ordnung ins Rodensteiner Spiel bringt. Auch in der Innenverteidigung begrüßt der Club mit Ferhat Can einen alten Bekannten: „Wir waren sehr froh, ihn für unsere defensiven Abläufe verpflichten zu können. Er war auch früher schon einmal Stammspieler bei uns und hat ein sehr gutes Standing in der Mannschaft.“
Und dann ist da auch noch die Neuverpflichtung von Finn Sudra, einem jungen Torwart vom Gruppenligisten TSV Altheim. Er war beim Gruppenliga-Aufsteiger Stammtorwart, der auch spielerisch sehr stark von hintenraus operiert. „Nach dem Abgang von unserem Schlussmann Tom Geier, der zur SG Klingen zurückkehrte, können wir mit Sudra wieder einen Torwart mit außergewöhnlichen Qualitäten in unserem Club begrüßen“, freut sich Heschke über den Transfer-Coup. Aus dem eigenen Nachwuchsbereich stoßen Ole Kolthoff, Lukas Gerstenschläger, Tristin Reman, Dustin Klinon und Levin Kredel zum Crumbacher Kader. Der Club setzt auf die gut ausgebildeten Juniorenspieler, die auch künftig den Spielbetrieb in der Kreisoberliga gewährleisten sollen.
Ziel in dieser Spielzeit ist, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das Trainerteam lebt dieses Ziel mit viel Optimismus vor. „Wir dürfen aber auch den kleinen Umbruch nicht außer Acht lassen. Wir werden kontinuierlich und geduldig die nächsten Schritte in der Vorbereitung angehen und dann hoffentlich mit einem ähnlich guten Gefühl in die neue Saison starten“, sagt Henschke zu Beginn der Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27.