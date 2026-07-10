Beim TV Fränkisch-Crumbach gibt es einen Umbruch

Daniele Toch spielte lange Jahre als Profi, unter anderem beim Karlsruher SC und beim SV Darmstadt 98. Damit hatten die Rodensteiner ihre Wunschlösung gefunden. Henschke ist jetzt kein Spielertrainer mehr, bleibt aber dem Turnverein als Leistungsträger erhalten. Er wird künftig mit dem Trainerteam die Kaderplanung gestalten. „Wir wollen auch organisatorisch den Club umstrukturieren und völlig neu aufstellen“, sagt der Fußballer, der seit über einem Jahrzehnt den Club immer wieder in der Kreisoberliga hält. Dazu muss man auch erwähnen, dass Marco Toch schon einmal Trainer bei den Rodensteinern war: „Ja, unser Kontakt ist aber auch am Ende seines Engagements nie abgerissen und so war die Kontaktaufnahme mit unserem neuen Trainer-Gespann schnell möglich.“ Natürlich dreht sich dabei auch vieles um die Verpflichtung von Daniele Toch, dessen Stärken im offensiven Mittelfeld liegen: „Er hat einen Riesenabschluss und verfügt über die Übersicht, seine Mitspieler im entscheidenden Moment zu bedienen“, sagt Henschke.Toch ist auf der „Achter“- oder „Zehner“-Position zu erwarten. Mit Tim Helfrich kommt ein weiterer Mittelfeldspieler aus Umstadt an die Saroltastraße: „Er ist ein fleißiger Spieler, mit Herzblut, und der im Umschalten das Spiel lenken kann.“ Beim TV erwartet man, dass Helfrich Ruhe und Ordnung ins Rodensteiner Spiel bringt. Auch in der Innenverteidigung begrüßt der Club mit Ferhat Can einen alten Bekannten: „Wir waren sehr froh, ihn für unsere defensiven Abläufe verpflichten zu können. Er war auch früher schon einmal Stammspieler bei uns und hat ein sehr gutes Standing in der Mannschaft.“