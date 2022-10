Das Duell der Kapitäne entschied etwas überraschend der Erkheimer Fabian Krogler (links) gegen Sonthofens Manuel Wiedemann für sich. – Foto: Karl Rudolf Michl

Beim TV Erkheim platzt der Knoten Landesliga-Neuling feiert gegen Sonthofen den ersten Heimsieg +++ Ehekirchen springt auf Platz zwei +++ Mering entwickelt einen Heim-Komplex

Beim TV Erkheim ist nun auch zuhause der Knoten geplatzt. Gegen den Spitzenreiter 1. FC Sonthofen feierte der Aufsteiger den ersten Heimsieg und arbeitet sich damit langsam aus dem Tabellenkeller heraus. Das Schlusslicht TSV Hollenbach beendete durch das 1:1 beim SC Olching seine Niederlagenserie. Nicht im Einsatz war der VfB Durach, dessen Spieler bereits im Bus saßen, als die Absage des Auswärtsspiels beim TSV Weißenburg eintraf. Oben rücken die Verfolger wieder dichter an die Sonthofer heran. den größten Sprung machte der FC Ehekirchen, der nach dem 5:1-Erfolg gegen den TSV Jetzendorf Zweiter ist.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der TV Erkheim, wobei der 2:1-Sieg gegen den 1. FC Sonthofen am Ende gar nicht einmal unverdient war. Der Spitzenreiter konnte nie sein gewohntes Kombinationsspiel aufziehen. Während die disziplinierten Erkheimer schon in der ersten Halbzeit immer wieder offensive Nadelstiche setzen konnten. Im Ergebnis schlug sich das in der Schlussphase nieder. Den Auftakt machte Stefan Oswald, der sich im Mittelfeld durchsetzen konnte und Marco Zettler zwischen den Sonthofer Pfosten keine Abwehrchance ließ. Fünf Minuten später legte Fabian Krogler nach einem langen ball das 2:0 nach. Der erste Landesliga-Heimsieg des TVE war damit allerdings noch nicht in trockenen Tüchern. Erst fälschte Erkheims Abwehrchef Richard Neß einen Schuss unhaltbar zum Anschlusstreffer ins eigene Netz ab, Sekunden später hatte Andreas Hindelang sogar den Ausgleich vor Augen. Doch der Kopfball des Sonthofer Routiniers landete am Pfosten.

Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (München) - Zuschauer: 217

Tore: 1:0 Stefan Oswald (78.), 2:0 Fabian Krogler (83.), 2:1 Richard Neß (87./Eigentor)

Nachdem der FC Ehekirchen zuletzt mit Treffern etwas gegeizt hatte, zeigte er sich gegen den TSV Jetzendorf wieder in Torlaune. Die beste Offensive der setzte sich auch in der Höhe verdient mit 5:1. Der FCE presste von Beginn an früh, kam zu Chancen, verpasste aber zunächst den ersten Treffer. Für den sorgte der Jetzendorfer Ferdinand Els, der beim bei seinem Klärungsversuch ins eigene Netz traf. Pascal Schittler traf zum 2:0-Pausenstand.

Die klare Dominanz machte den FC Ehekirchen nach dem Seitenwechsel etwas nachlässig. „Das sollte nicht passieren. Wenn sie den Anschluss erzielen, kann die Partie kippen“, befand FCE-Spielertrainer Michael Panknin. Doch das war nicht der Fall. Nach dem Foul an Christoph Hollinger gab es Elfmeter für den FCE, Simon Schröttle verwandelte sicher zum 3:0. Zwei Einwechselspieler schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Michael Belousow erhöhte auf 4:0, Max Seitle traf zum 5:0. Obwohl das Spiel entschieden war, parierte Ehekirchens Muris Avdic auf der Torlinie für seinen geschlagenen Keeper Simon Lenk einen Schuss von Stefan Nefzger mit der Hand und sah folgerichtig die Rote Karte. Benedict Geuenich verwandelte den Strafstoß sicher. (bs) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Jonas Unterholzner (Velden) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Ferdinand Els (32. Eigentor), 2:0 Pascal Schittler (41.), 3:0 Simon Schröttle (66./Foulelfmeter), 4:0 Michael Belousow (76.), 5:0 Max Seitle (83.), 5:1 Benedict Geuenich (86./Handelfmeter)

Rote Karte: Muris Avdic (85./FC Ehekirchen)

Nach zwei Niederlagen in Folge wollte der TSV Gersthofen wieder Durchstarten. Doch es kam anders, gegen den TSV Gilching gab es mit 0:2 die dritte Pleite. Zur Pause stand es noch 0:0, nach dem Wechsel wurden die Gilchinger aber immer gefährlicher. Gersthofen geriet immer mehr unter Druck In der 67. Minute nutzte Plator Doqaj dann eine Hereingabe von Manuel Eichberg und schoss unbedrängt in Höhe der Strafraumgrenze platziert zum 0:1 ein.

Wer nun ein massives Aufbäumen der Hausherren erwartet hatte, wurde enttäuscht. Immer noch zu viel Ungenauigkeiten zerstörten die meisten Offensivbemühungen. In den letzten Minuten warfen die Hausherren nun alles nach vorne und fingen sich noch das 0:2 durch Marko Ralic. (gum) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig) - Zuschauer: 42

Tore: 0:1 Plator Doqaj (67.), 0:2 Marko Ralic (90.+4)

Gut erholt von der 0:6-Niederlage beim 1. FC Sonthofen hat sich der VfL Kaufering präsentiert, obwohl das 1:1 gegen die außer Konkurrenz spielende SpVgg Unterhaching II keinen Zuwachs auf dem Punktkonto brachte. Obwohl die Kauferinger für diese Partie den Eintritt reduziert und teilweise auch erlassen hatten, fanden diesmal nur wenige Fans den Weg ins Stadion. „Es ist halt doch was anderes, wenn es um Punkte geht“, sagte Kauferings Co-Trainer Michael Grasse, der diesmal Coach Ben Enthart vertrat.

Daniel Rimmer brachte den VfL in Führung, die jungen Hachinger glichen durch Kristofers Jamonts noch vor der Pause aus. Dabei war Lasse Holthuis, der im Kauferinger Tor seine Landesliga-Premiere feierte, ohne Chance. Doch Holthuis konnte sich dennoch mehrmals auszeichnen. „Er hat eine sehr gute Partie gemacht“, lobte Grasse nach der Partie. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Daniel Rimmer (14.), 1:1 Kristofers Jamonts (40.)

Julian Baumann fliegt – aber er kann den Treffer der Memminger nicht verhindern und der SV Mering verlor auch gegen den FC Memmingen II sein Heimspiel. – Foto: Rudi Fischer

Wenn Mering in dieser Saison punktet, dann vorwiegend auswärts. „Zuhause“ ist die Bilanz nahezu desaströs. Wobei „Heimspiele“ derzeit immer noch auf der Sportanlage in Friedberg stattfinden – ein schlechtes Pflaster für den MSV. Gegen den FC Memmingen II setzte es mit 2:3 die vierte Heimspielniederlage in Folge.

Für die Memminger Führung sorgt ein Meringer. Jona Köhler wollte klären – jedoch unglücklich ins eigene Tor. Weil aber Dominik Schön mit einem verwandelten Elfmeter und Gabriel Ögünc auf der Gegenseite trafen, ging der MSV mit einer 2:1-Führung in die Pause. Doch die hält nicht lange an. Nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel traf Memmingens Tiziano Mulas zum 2:2. Aus einem Eckball der Meringer heraus schalte FCM schnell um. Den Konter schloss Musa Youssef mit dem Siegtreffer ab.

„Aus einem eigenen Eckball und obwohl wir in der Defensive in Überzahl waren, kassieren wir das 2:3. Das macht mich als Trainer schon sauer. Der Gegner hat es zwar gut ausgespielt, wir haben es aber auch schlecht verteidigt“, ärgert sich Merings Trainer Ajet Abazi. (lost) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Matthias Schubert (Aschheim) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jona Köhler (15. Eigentor), 1:1 Dominik Schön (29. Foulelfmeter), 2:1 Gabriel Ögünc (45.+1), 2:2 Tiziano Mulas (48.), 2:3 Musa Youssef (72.)

Letztlich war die Punkteteilung zwischen dem SC Oberweikertshofen und dem FC Kempten gerecht - und doch ärgerten sich die Oberallgäuer am Ende ein wenig. Einerseits, weil sie wie schon in der Vorwoche gegen den SC Olching noch eine Führung aus der Hand gaben, andererseits, weil sie es verpassten, auf Rang zwei vorzurücken.

Unmittelbar nach dem Anpfiff war Oberweikertshofen durch den Fernschuss von Lukas Kopyciok in Führung gegangen. Die Kemptener stekcten den Rückschlag schnell weg, zog sein Spiel durch und glich durch Spielertrainer Thilo Wilke aus. Als sich Phillip Simon im Zusammenspiel mit Alex hengeler durchkombinierte, gingen der FCK sogar mit einem Vorsprung in die Halbzeitpause. Aus der kamen die Hausherren besser zurück, pressten früh und kamen schließlich zum Auslgeich. Nach einer Ecke war Dominik Widemann per Kopf zur Stelle und marierte das 2:2.

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Lukas Kopyciok (1.), 1:1 Thilo Wilke (16.), 1:2 Phillip Simon (40.), 2:2 Dominik Widemann (77.)

Mit einem 1:1 beim SC Olching hat der TSV Hollenbach zumindest seine Niederlagenserie beendet. Der Punktgewinn war für die Krebsbachkicker aufgrund ihres äußerst couragierten Auftritts mehr als verdient und fühlte sich für die zuletzt arg gebeutelten Aufsteiger aufgrund des späten Ausgleichs wie ein Sieg an.

Den besseren Start erwischten die Olchinger. Filip Vnuk traf nach einem schnell ausgeführten Freistoß zum 1:0. Im Anschluss war es aber der TSV, der sich mehrere Gelegenheiten zum Ausgleich herausspielte. So knallte Michael Schäfer nach Zuspiel von Werner Meyer das Spielgerät aus rund zwanzig Metern an die Querlatte, kurz darauf konnte Olchings Keeper Michael Loroff einen Flachschuss von David Schwab in höchster Not gerade noch klären. Eine Umstellung in der Startelf tat Hollenbach sichtlich gut: Spielertrainer Christoph Burkhard wechselte aus der Innenverteidigung ins defensive Mittelfeld, wo er dem Spieler seiner Elf spürbar Struktur verlieh. Auch nach der Halbzeit hatte Hollenbach gute Chancen, Schließlich war es der eingewechselte Julian Nefzger, der die Rot-Weißen kurz vor Spielende jubeln ließ. Simon Zach hatte sich im Mittelfeld durchgesetzt und den 19-Jährigen mustergültig bedient. (ff) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Felix Otter (Gars am Inn) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Filip Vnuk (15.), 1:1 Julian Nefzger (89.)