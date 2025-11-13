Beim TV Erkheim endet eine Ära

Andreas Köstner wird beim TV Erkheim große Spuren hinterlassen. Mit dem 52-Jährigen auf der Trainerbank feierten die Unterallgäuer ihre bislang größten sportlichen Erfolge, spielten von 2022 bis 2025 in der Landesliga Südwest. Doch die Ära endet im Sommer. Darauf haben sich Köstner und die Vereinsführung geeinigt.

Nun ist es nicht so, dass Köstner nach dann sieben Jahren eine neue Herausforderung sucht. Ganz im Gegenteil, der Coach ist keineswegs auf der Suche nach einem neuen Verein, sondern wird seine Karriere sogar beenden. Dem TVE sei er dankbar für die vielen Jahre, in denen er dort erfolgreich arbeiten konnte. Selbst als die Erkheimer vergangenes Frühjahr aus der Landesliga absteigen mussten, stand der Verein zum Coach.

Nun sei der richtige Zeitpunkt für neue Impulse und den eigenen Abschied gekommen, erklärt Köstner, und gibt sich gleichzeitig kämpferisch. Die Frühjahrsrunde werde er noch einmal voll motiviert angehen, bevor dann Schluss ist. Derweil erklärt Abteilungsleiter Thomas Lukasch, dass es noch keinen Nachfolger gebe. Die Suche nach Köstners Erbe habe gerade erst begonnen.