Beim TV Boos fällt noch keine Entscheidung Nach dem 2:2 gegen die DJK SV Ost Memmingen ist die Abstiegsentscheidung vertagt +++ Lautrach muss nach 0:6 weiter zittern +++ Ottobeuren springt auf zweiten Platz von red · Heute, 18:31 Uhr · 0 Leser

Der Booser Kevin Katheininger (links) kam gegen Memmingens Emre Kaptan einen Tick zu spät, das Kellerduell endete 1:1. – Foto: Siegfried Rebhan

In der Allgäuer Kreisliga Nord läuft es auf ein prickelndes Saisonfinale hinaus. Sowohl die Abstiegsfrage als auch die Entscheidung um die Vizemeisterschaft ist offen. Der TSV Ottobeuren hat die beste Chance, die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga zu bestreiten. Im Tabellenkeller hätte der TSV Boos zumindest die Relegation klarmachen können, doch nach dem 2:2 gegen die DJK SV Ost Memmingen droht sogar noch der direkte Astieg.



Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 130 Zwischen dem TV Boos und der DJK SV Ost Memmingen entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, das mit einem 2:2 endete. Marco Gröner brachte die Boser früh in Führung, als er in der 13. Minute aus kurzer Distanz erfolgreich war. Direkt nach der Pause gelang Naim Nimanaj der Ausgleich für die Ostler. Elia Halbig drehte die Partie in der 65. Minute zugunsten der Memminger, doch Boos gab nicht auf: Marcel Kössinger traf in der 82. Minute zum verdienten Ausgleich.Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 130

Die SG Sontheim/Westerheim und der TV Bad Grönenbach lieferten sich beim 1:1 ein umkämpftes Duell. Alexander Kirchmaier brachte die SG in der 39. Minute in Führung. Nach der Roten Karte gegen Mahfouz Boroh in der 60. Minute musste Sontheim jedoch in Unterzahl weiterspielen. Das nutzten die Grönenbacher aus: Philipp Stiegeler erzielte in der 73. Minute den Ausgleich. In der hektischen Schlussphase sah auch Grönenbachs Marco Rauh noch die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Erdinc Demiray (Memmingen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 80 Im Koppachstadion trennten sich der TSV Altusried und der FSV Lamerdingen mit 1:1. Kurz vor der Pause brachte Roman Krambs den TSV in Front, nachdem er einen missglückten Rückpass von Witschas abfangen konnte und souverän einschob. Lamerdingen erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck und wurde in der 80. Minute belohnt: Dominik Schurr verwertete eine präzise Hereingabe von Jan-Lukas Scheck zum verdienten Ausgleich.Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 80

Sechs Treffer gab es beim SV Lachen zu bejubeln. – Foto: Markus Bauer



Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 150 Ein echtes Spektakel gab es beim beim 3:3 zwischen dem SV Lachen und dem TSV Kammlach. Der Meister erwischten einen Traumstart: Manuel Funk traf bereits in der 4. Minute zur Führung, Tobias Diepolder legte wenig später nach, ehe Funk mit seinem zweiten Treffer schon nach 17 Minuten auf 0:3 stellte. Doch Lachen zeigte Moral. Julian Ottinger verkürzte noch vor der Pause, ehe Moritz Notz per Elfmeter in der 61. Minute den Anschluss herstellte. In der 81. Minute sorgte Marco Mendler schließlich für den viel umjubelten Ausgleich.Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Kempten (Allgäu)) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 100 Der SC Ronsberg musste sich dem SV Oberegg knapp mit 0:1 geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte Markus Maier bereits in der 27. Minute, als er eiskalt abschloss. Trotz einer engagierten Leistung und mehrerer Möglichkeiten gelang den Ronsbergern kein Tor mehr.Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Markus Schwenk (Issing) - Zuschauer: 100 Der FC Heimertingen feierte einen auch in der Höhe verdienten 6:0-Kantersieg gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren. Alexander Link eröffnete in der 34. Minute den Torreigen und war mit insgesamt drei Treffern der Mann des Spiels. Kurz vor der Pause erhöhte Timo Eisenmann auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel dominierte Heimertingen weiter: Link traf erneut, Sean Semmler schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Link seinen Dreierpack perfekt machte und den Schlusspunkt setzte.Schiedsrichter: Markus Schwenk (Issing) - Zuschauer: 100

Der TSV Ottobeuren setzte sich souverän mit 4:1 gegen den TSV Kirchheim durch. Bereits in der 11. Minute brachte Niklas Tschugg die Ottobeurer per Kopfball nach einer Flanke von Dominik Zuka in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Adrian Zuka auf 2:0 – erneut war Dominik Zuka der Vorlagengeber. Kirchheim kam nach der Pause durch Daniel Geiger zwar noch einmal heran, doch Ottobeuren antwortete prompt: Adrian Zuka stellte in der 57. Minute den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgte Philipp Ihle mit dem Treffer zum 4:1-Endstand für die endgültige Entscheidung.

Schiedsrichter: Tobias Rothermel (Obergünzburg) - Zuschauer: 100



