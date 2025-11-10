Beim TuS Kleinen Wiesental halten sie trotz Topstart den Ball flach

Für den Aufsteiger TuS Kleines Wiesental läuft es in dieser Saison: Neun Siege, ein Remis und nur eine einzige Niederlage stehen für das Team von Benjamin Bechtel zu Buche. Ein breiter Kader, eine hohe Trainingsbeteiligung und diszipliniertes Auftreten sind nach Ansicht des Coachs die entscheidenden Faktoren für den Trend. „Und das Quäntchen Glück, das man hat, wenn man oben steht“, fügte Bechtel an und erinnerte an die Abstiegssaison 2023/2024, als Fortuna dem TuS weniger gewogen war. Was höherstrebende Ambitionen angeht, so hält der Trainer den Ball flach: „Wir sind Aufsteiger und sehen von Spiel zu Spiel.“

Zumal der TuS im anstehenden Spitzenspiel gegen den SV Schopfheim auf Michael Kuttler und Florian Maier verzichten muss. Die beiden Stürmer, die zusammen für 16 Treffer verantwortlich zeichnen, sahen beim 0:0 in Steinen die Gelb-Rote Karte. Auf Seiten des FC Steinen-Höllstein traf es ebenfalls zwei wichtige Spieler: Aron Elicker sah die Ampelkarte, Torwart Norman Berger sogar wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit glatt Rot. Bechtel sparte nicht mit Kritik an Referee Marcello Disca, der früh seine Linie verloren habe und zunehmend unsicher und fast erratisch urteilte. „Mit etwas Fingerspitzengefühl hätte es auf beiden Seiten weniger Karten gegeben“, so Bechtel.