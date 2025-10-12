Beim TuS GW Pödinghausen wird ein Stück Gemeinschaft wiederbelebt Die Grün-Weißen werden in der nächsten Saison wieder eine 2. Mannschaft stellen. Mit Phillip Ueberschär steht der Trainer bereits fest.

Der TuS GW Pödinghausen erlebt aktuell gute Zeiten. Im Nachwuchsbereich gibt es viel Zulauf, bis auf die A-Jugend haben die Grün-Weißen alle Altersklassen mit mindestens einem Team besetzt. Und die Senioren-Fußballer des Engeraner Vorort-Klubs mischen in der Bezirksliga um den Aufstieg mit. Demnächst soll es dort auch wieder eine 2. Mannschaft geben. „Wir werden sie zur nächsten Saison melden“, sagt der Sportliche Leiter Mike Tönsing.

Gerade die 2. Mannschaft hat in Pödinghausen auch schon schlechte Zeiten erlebt. Nach dem sportlichen Abstieg aus der Kreisliga B in der Saison 2023/24 musste sie sogar vom Spielbetrieb zurückgezogen werden. „Bis dahin hatte mit der Zweitvertretung eigentlich alles gut funktioniert und wir haben dann auch schnell bemerkt, dass im Verein etwas fehlt. Für die Gemeinschaft ist es gut, sie wiederzubeleben“, ist Tönsing überzeugt. Dabei geht es einerseits darum, den Nachwuchsakteuren, die im Verein ausgebildet werden, ein Angebot zu machen, weiter im Verein zu spielen. „Wenn wir sie hier sieben, acht Jahre in der Jugend betreuen, wollen wir sie doch anschließend nicht verlieren“, betont Tönsing.

Darüber hinaus sollen aber auch ehemalige Spieler des Vereins, die den Fußball weniger intensiv betreiben wollen, angesprochen werden. „Da haben wir schon jetzt ein paar Zusagen“, freut sich Tönsing, der auch den künftigen Trainer schon parat hat. Diese Aufgabe wird mit Phillip Ueberschär ein aktueller Spieler aus dem Bezirksliga-Kader übernehmen, der künftig ebenfalls kürzer treten möchte und bei GWP auch schon die C-Jugend trainiert. „Ganz an den Nagel hängen möchte ich die Fußballschuhe auch noch nicht“, sagt der 31-Jährige.

Starten wird die künftige 2. Mannschaft natürlich zunächst in der Kreisliga C. „Es soll aber nicht nur eine Spaß- oder Hobbytruppe sein - wobei es auf der anderen Seite kein Muss ist, sofort aufzusteigen“, erklärt Tönsing. Es gab auch die Überlegung, eine Zweitvertretung bereits für die nun laufende Saison zu melden, dazu sei die Zeit letztlich aber doch zu knapp gewesen.Tönsing: „Man braucht in diesem Bereich schon insgesamt 20 bis 25 Spieler, damit sonntags auch immer 16 oder 17 am Platz sind. Deshalb wollten wir nichts übers Knie brechen. Es war uns aber trotzdem wichtig, endlich anzufangen, um es jetzt sorgfältig weiter entwickeln zu können.“