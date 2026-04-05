Beim TuS Borth steht jetzt Andre Hoffacker an der Spitze

Knapp 100 der insgesamt rund 500 Mitglieder fanden am Montagabend den Weg ins Sportheim am Mittelweg zur Jahreshauptversammlung des TuS Borth. Erst am Freitag war die frisch renovierte Vereinsgaststätte „Halbzeit“ unter dem neuen Pächter Inan Tagay feierlich eröffnet worden. Der Gastronom, der künftig auch Schnitzel, Burger und Waffeln anbietet, hatte bei der ersten offiziellen Veranstaltung bereits alle Hände voll zu tun.
Zum letzten Mal leitete Frank Misch nach drei Jahren Amtszeit die Versammlung als Vorsitzender. Er übergab den Staffelstab an seinen bisherigen Stellvertreter Andre Hoffacker. Neuer 2. Vorsitzender ist Oliver Herlitz, der zuvor als Beisitzer tätig war. Misch selbst rückt in diese Rolle nach, zudem wurde Dirk Oymann als weiterer Beisitzer gewählt. Gegenstimmen gab‘s keine. „Wir haben uns zwar in den Funktionen neu aufgestellt, arbeiten aber als Team genauso weiter“, erklärte Misch.
Ein zentrales Thema war der Rückblick auf das Kunstrasen-Projekt. „Man bekommt immer noch Gänsehaut. Wir können stolz auf das sein, was wir hier gemeinsam geschafft haben. Ein Blick aus dem Fenster spricht für sich“, sagte Misch und bedankte sich bei der Verwaltung, der Politik und allen Unterstützern für die konstruktive Zusammenarbeit. Künftig will er sich wieder verstärkt seiner Kernaufgabe, der Fußballabteilung, widmen.
Einige Arbeiten stehen noch aus, darunter die Begrünung der Erdwälle sowie die Installation einer LED-Anzeigetafel und der Kameratechnik für die Live-Übertragungen über Staige.tv. Auch der Bau eines Betriebshofs für die Platzpflege und zusätzliche Sponsorenflächen auf den Trainerbänken sind zeitnah geplant.
Der Soccercourt ist inzwischen fertiggestellt, weitere Projekte wie ein Fitnessraum und eine modernisierte Flutlichtanlage für den Naturrasenplatz sind eher langfristig angedacht.
Sportlich blickt der Verein ebenfalls optimistisch nach vorne. Trainer Stefan Kuban, der die zweistündige Versammlung mit verfolgte, ist mit der ersten Fußball-Mannschaft in der Rückrunde noch ungeschlagen. Der B-Ligist hat den Anschluss an die Spitzengruppe wiederhergestellt und mischt im Aufstiegsrennen um die Rückkehr in die Kreisliga A mit. Lautstarke Anfeuerungen mit Trommeln und Megafon kommen jeden Sonntag auch von den „Ultras“ aus der Jugend, für die nun ein eigenes Banner bedruckt wurde.
Im Nachwuchsbereich wird die Zusammenarbeit mit dem neuen Partnerverein, dem Büdericher SV, weiter intensiviert. Insgesamt stellt der TuS aktuell 16 Jugendteams in der Spielgemeinschaft. Perspektivisch sollen alle Mannschaften – von den Senioren bis zum Nachwuchs – mit einheitlicher Vereinskleidung ausgestattet werden. Neu eingerichtet wurden zudem Behindertenparkplätze am Vereinsgelände.
Am Ostersonntag lädt der TuS Borth ab 16.30 Uhr zwischen Tennis- und Rasenplatz zum Eiersuchen für Kinder ein, ehe um 19 Uhr das traditionelle Osterfeuer entzündet wird. Zudem beteiligt sich der Klub am 27. Juniam „Tag der Vereine“ im Dorf.
Andre Hoffacker beendete den Abend mit den Worten des renommierten britischen Fußballtrainers Jock Stein. „Erfolg hat man nicht allein, sondern nur als Team und wenn man den Verein über persönliche Interessen stellt.“