Beim Türkischen SV ist keiner überheblich

Wiesbaden . Endspurt in der Gruppenliga mit Brisanz an der Spitze und im Keller. Vorne läuft im Kampf um die Meisterschaft alles auf ein Duell zwischen Tabellenführer Türkischer SV (67 Punkte) und dem ihm im Nacken sitzenden Verfolger VfR Limburg 07 (66) hinaus. Die nach der 1:3-Niederlage beim FC Eddersheim II auf Rang drei zurückgefallene SG Hoechst (65) kann einerseits in ihren verbleibenden drei Spielen (allesamt daheim gegen Bierstadt, Dorndorf und Dietkirchen II) nur noch neun Zähler einfahren, hat ja andererseits ihren Rückzug in eine untere Klasse angekündigt. Zum Stichtag 15. Mai müssen sich die Höchster in dieser Hinsicht konkret geäußert haben.

Dagegen haben TSV und Limburg noch jeweils vier Spiele. Beginnend für den Türkischen SV am Samstag (17 Uhr) beim Viertletzten TuS Dietkirchen II, der drei Zähler Rückstand auf den fünftletzten Rang hat. Dieser bringt die Rettung, wenn Höchst den Rückzug vollzieht. „Die Mannschaften aus dem unteren Bereich werden Gas geben. Wir sind vorsichtig, nehmen jeden Gegner ernst und dürfen auf keinen Fall überheblich werden“, liefert TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan die Vorlage für die entscheidenden Wochen. Seit dem 2:3 gegen Höchst am 6. Oktober 2024 hat der Türkische SV einen einzigartigen Siegeszug hingelegt, der sich im besten Fall in Dietkirchen und danach gegen Nieder-höchstadt (18. Mai), gegen Weilbach (22. Mai) und zum Finale in Hochheim (25. Mai) nahtlos fortsetzen soll.

Während die Limburger, denen Candogan schon jetzt ein Team mit Verbandsliga-Reife zuspricht, am Sonntag (15 Uhr) in Weilbach gastieren. Anschließend empfangen sie Kelsterbach und Unterliederbach (18. und 22. Mai), bestreiten ihr letztes Spiel beim SV Erbenheim (25. Mai). Klar, dass der Türkische SV am liebsten als Meister direkt in die Verbandsliga durchmarschieren würde. Doch ein Selbstläufer wird das nicht. Als Zweiter wäre die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher.