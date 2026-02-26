 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Beim TSV Wachtendonk-Wankum ist wieder Ruhe eingekehrt

Sebastian Tissen, Trainer des Klever A-Ligisten TSV Wachtendonk-Wankum, hat sein erstes Ziel erreicht. Die turbulenten Zeiten in der Laerheide sind vorbei. Sein geplantes Comeback als Torjäger muss er allerdings noch etwas verschieben. 

von RP / Per Feldberg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Wachtendonk-Wankum hat sich in der Kreisliga A stabilisiert.
Der TSV Wachtendonk-Wankum hat sich in der Kreisliga A stabilisiert. – Foto: Pascal Derks

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Auf seinen Torjäger wird A-Ligist TSV Wachtendonk-Wankum noch eine Weile verzichten müssen. Trainer Sebastian Tissen, der in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison immerhin noch acht Treffer in 16 Einsätzen für den späteren Absteiger erzielt hatte, wagte Anfang Februar im Testspiel gegen die A-Junioren des SV Budberg ein kurzes Comeback. Leider mit negativem Ergebnis. „Die zehn Minuten in der Schlussphase hätte ich mir besser gespart. Mein Knie ist noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte“, sagt der 36-Jährige.

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
20:00

Aber nicht nur deshalb sieht er dem Neustart in der Kreisliga A Kleve/Geldern am kommenden Wochenende mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn die Vorbereitung der Mannschaft ist nicht so rund gelaufen, wie sich Tissen und seine Trainerkollegen Simon Eckl und Sören Höffler das ursprünglich vorgestellt hatten. „Wir hatten ziemlich viele Ausfälle, sei es durch private Termine, Krankheit oder Verletzungen. Deshalb hatten wir praktisch keine Chance, uns vernünftig einzuspielen“, so Tissen.

Die Mannschaft steht vor einer entspannten Rückrunde

Da trifft es sich gut, dass der TSV Wa.-Wa. sich auf eine entspannte Rückserie einstellen kann. In 16 Spielen hat der Bezirksliga-Absteiger 26 Punkte gesammelt und belegt damit aktuell Platz sechs. Nach oben kann die Mannschaft nichts mehr bewegen, nach unten wird nichts passieren – so die Lage im Sportpark Laerheide.

In der Offensive hat der TSV Wa.-Wa. noch Luft nach oben. Bislang 30 Saisontore bilden die schwächste Quote der Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Dafür haben Tissen und Co. es geschafft, die Wachtendonker Abwehr zu stabilisieren. 28 Gegentreffer können sich sehen lassen – nur die vier Mannschaften an der Tabellenspitze haben bislang weniger kassiert.„Wir hatten zuvor eher unruhige Jahre inklusive Bezirksliga-Abstieg erlebt. Deshalb war unser Ziel, wieder Kontinuität in Mannschaft und Verein zu bekommen. Ich denke, dass uns dies ganz gut gelungen ist“, so Tissen.

Trainer-Trio setzt das Projekt Neuaufbau fort

Stichwort Kontinuität: Das Trio Tissen, Eckl und Höffler wird das Projekt Neuaufbau einer erfolgreichen Mannschaft in der kommenden Saison fortsetzen.„Ein Großteil der Mannschaft hat ebenfalls bereits für die nächste Spielzeit zugesagt. Das ist in meinen Augen ein tolles Zeichen“, sagt der Trainer. Obwohl die Vorbereitung eher holprig verlaufen ist, möchte der TSV Wa.-Wa. zeigen, dass mit der Mannschaft weiterhin zu rechnen ist. „Unser aktueller Platz sechs sollte nach Möglichkeit auch am Saisonende herausspringen“, so Tissen.

Freitagabend wird es ernst für den TSV

Der Startschuss ins neue Pflichtspieljahr fällt am Freitagabend um 20 Uhr unter Flutlicht. Dann stellt sich der Tabellenvierte Uedemer SV in der Laerheide vor. „Im Hinspiel waren wir chancenlos und haben 0:3 verloren. Natürlich hoffen wir auf eine Revanche. Doch im Moment müssen wir erst einmal abwarten, wer am Freitag auflaufen kann“, sagt Tissen.