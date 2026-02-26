Beim TSV Wachtendonk-Wankum ist wieder Ruhe eingekehrt Sebastian Tissen, Trainer des Klever A-Ligisten TSV Wachtendonk-Wankum, hat sein erstes Ziel erreicht. Die turbulenten Zeiten in der Laerheide sind vorbei. Sein geplantes Comeback als Torjäger muss er allerdings noch etwas verschieben. von RP / Per Feldberg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Wachtendonk-Wankum hat sich in der Kreisliga A stabilisiert. – Foto: Pascal Derks

Auf seinen Torjäger wird A-Ligist TSV Wachtendonk-Wankum noch eine Weile verzichten müssen. Trainer Sebastian Tissen, der in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison immerhin noch acht Treffer in 16 Einsätzen für den späteren Absteiger erzielt hatte, wagte Anfang Februar im Testspiel gegen die A-Junioren des SV Budberg ein kurzes Comeback. Leider mit negativem Ergebnis. „Die zehn Minuten in der Schlussphase hätte ich mir besser gespart. Mein Knie ist noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte“, sagt der 36-Jährige.

Aber nicht nur deshalb sieht er dem Neustart in der Kreisliga A Kleve/Geldern am kommenden Wochenende mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn die Vorbereitung der Mannschaft ist nicht so rund gelaufen, wie sich Tissen und seine Trainerkollegen Simon Eckl und Sören Höffler das ursprünglich vorgestellt hatten. „Wir hatten ziemlich viele Ausfälle, sei es durch private Termine, Krankheit oder Verletzungen. Deshalb hatten wir praktisch keine Chance, uns vernünftig einzuspielen“, so Tissen. Die Mannschaft steht vor einer entspannten Rückrunde Da trifft es sich gut, dass der TSV Wa.-Wa. sich auf eine entspannte Rückserie einstellen kann. In 16 Spielen hat der Bezirksliga-Absteiger 26 Punkte gesammelt und belegt damit aktuell Platz sechs. Nach oben kann die Mannschaft nichts mehr bewegen, nach unten wird nichts passieren – so die Lage im Sportpark Laerheide.