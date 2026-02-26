Beim TSV Wachtendonk-Wankum ist wieder Ruhe eingekehrt

Auf seinen Torjäger wird A-Ligist TSV Wachtendonk-Wankum noch eine Weile verzichten müssen. Trainer Sebastian Tissen, der in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison immerhin noch acht Treffer in 16 Einsätzen für den späteren Absteiger erzielt hatte, wagte Anfang Februar im Testspiel gegen die A-Junioren des SV Budberg ein kurzes Comeback. Leider mit negativem Ergebnis. „Die zehn Minuten in der Schlussphase hätte ich mir besser gespart. Mein Knie ist noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte“, sagt der 36-Jährige.
Aber nicht nur deshalb sieht er dem Neustart in der Kreisliga A Kleve/Geldern am kommenden Wochenende mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn die Vorbereitung der Mannschaft ist nicht so rund gelaufen, wie sich Tissen und seine Trainerkollegen Simon Eckl und Sören Höffler das ursprünglich vorgestellt hatten. „Wir hatten ziemlich viele Ausfälle, sei es durch private Termine, Krankheit oder Verletzungen. Deshalb hatten wir praktisch keine Chance, uns vernünftig einzuspielen“, so Tissen.
Da trifft es sich gut, dass der TSV Wa.-Wa. sich auf eine entspannte Rückserie einstellen kann. In 16 Spielen hat der Bezirksliga-Absteiger 26 Punkte gesammelt und belegt damit aktuell Platz sechs. Nach oben kann die Mannschaft nichts mehr bewegen, nach unten wird nichts passieren – so die Lage im Sportpark Laerheide.
In der Offensive hat der TSV Wa.-Wa. noch Luft nach oben. Bislang 30 Saisontore bilden die schwächste Quote der Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Dafür haben Tissen und Co. es geschafft, die Wachtendonker Abwehr zu stabilisieren. 28 Gegentreffer können sich sehen lassen – nur die vier Mannschaften an der Tabellenspitze haben bislang weniger kassiert.„Wir hatten zuvor eher unruhige Jahre inklusive Bezirksliga-Abstieg erlebt. Deshalb war unser Ziel, wieder Kontinuität in Mannschaft und Verein zu bekommen. Ich denke, dass uns dies ganz gut gelungen ist“, so Tissen.
Stichwort Kontinuität: Das Trio Tissen, Eckl und Höffler wird das Projekt Neuaufbau einer erfolgreichen Mannschaft in der kommenden Saison fortsetzen.„Ein Großteil der Mannschaft hat ebenfalls bereits für die nächste Spielzeit zugesagt. Das ist in meinen Augen ein tolles Zeichen“, sagt der Trainer. Obwohl die Vorbereitung eher holprig verlaufen ist, möchte der TSV Wa.-Wa. zeigen, dass mit der Mannschaft weiterhin zu rechnen ist. „Unser aktueller Platz sechs sollte nach Möglichkeit auch am Saisonende herausspringen“, so Tissen.
Der Startschuss ins neue Pflichtspieljahr fällt am Freitagabend um 20 Uhr unter Flutlicht. Dann stellt sich der Tabellenvierte Uedemer SV in der Laerheide vor. „Im Hinspiel waren wir chancenlos und haben 0:3 verloren. Natürlich hoffen wir auf eine Revanche. Doch im Moment müssen wir erst einmal abwarten, wer am Freitag auflaufen kann“, sagt Tissen.