Beim TSV Meerbusch ist der Motor ins Stottern geraten Oberligist TSV Meerbusch empfängt am Sonntag den VfB Homberg. Spitzenspiel in der Landesliga.

Nach dem verheißungsvollen Start in die laufende Saison der Oberliga Niederrhein ist der Motor des TSV Meerbusch in den vergangenen Spielen etwas in Stottern geraten. Nur ein Sieg (2:1 beim SC St. Tönis) aus den vergangenen sechs Begegnungen steht für sie zubuche. Besonders ausfällig ist, dass den Blau-Gelben in diesen Partien nur noch sechs Treffer ins gegnerische Tor gelangen, nachdem sie in den ersten sechs Begegnungen noch 24-mal getroffen hatten.

Ein grundsätzliches Problem bei seiner Mannschaft hat der 30-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) in Lank gegen den VfB Homberg aber nicht ausgemacht: „Ich kann nicht erkennen, dass es bei uns irgendetwas in die falsche Richtung läuft. Natürlich sind wir mit der jüngsten Ausbeute nicht zufrieden, aber wenn wir uns weiter stabil präsentieren, werden wir auch bald wieder punkten.“

In der Tabelle ist der TSV inzwischen auf den elften Platz abgerutscht. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang ist derweil auf vier Punkte geschmolzen, so, dass ein Erfolg bald kommen sollte. Sorgen bereitet das Kreuzberg aber auch das nicht. „Es ist natürlich kein angenehmer Zustand, allerdings ist noch nicht einmal ein Drittel der Saison gespielt, daher ist der Blick auf das Ranking in der aktuellen Lage noch nicht so wichtig für mich.“

FC Büderich will seinen Lauf fortsetzen

Allzu gerne schauen derzeit alle Anhänger des FC Büderich 02 auf die Tabelle der Landesliga, wo der Aufsteiger nach sieben Spieltagen überraschend auf Rang eins steht. Sechs Siege und ein Unentschieden lautet seine Bilanz vor dem Spitzenspiel am Sonntag (15.30 Uhr) am heimischen Eisenbrand gegen den 1. FC Viersen. „Wir genießen das und möchten unseren positiven Lauf natürlich so lange wie möglich fortsetzen“, sagt Trainer Denis Hauswald. Allerdings müsse sich seine Mannschaft jedes Wochenende aufs Neue gegen die Gegner in der neuen Spielklasse beweisen. Zudem ist die personelle Lage bei den Büderichern nach wie vor angespannt. Zuletzt fielen mehr als ein halbes Dutzend Spieler, darunter mehrere Leistungsträger, verletzt aus. Besserung der Personallage ist für die Begegnung am Sonntag voraussichtlich nicht in Sicht. „Wir werden erst am Spieltag sehen, welches Personal uns zur Verfügung steht“, unterstreicht Hauswald. Eine spielerische Glanzleistung sei von seiner Mannschaft aufgrund der vielen Ausfälle daher eher nicht zu erwarten, doch wenn sie erneut einen so großen Willen und Charakter zeige wie beim jüngsten 2:1-Arbeitssieg gegen Holzheim, sei er zuversichtlich, dass sein Team in der Erfolgsspur bleibe.

Bezirksligist TSV Meerbusch II tritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Vorst an. In der Kreisliga A ist der OSV Meerbusch am Sonntag um 15 Uhr zu Gast bei Viktoria Anrath. Der SSV Strümp und der TSV Meerbusch III haben jeweils spielfrei. In der Frauen-Landesliga empfängt der OSV Meerbusch am Sonntag um 15 Uhr Union Nettetal.