Da ist das Ding! Der TSV Legau feiert mit der selbstgebastelten Meisterschale den Bezirksliga-Aufstieg. – Foto: Siegfried Rebhan

Beim TSV Legau darf gefeiert werden Kreisligist macht den Meistertitel perfekt +++ Oberegg geht in die Aufstiegsrelegation +++ Knisternde Spannung im Tabellenkeller Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord

Es ist geschafft, nach 25 Jahren kehrt der TSV Legau in die Bezirksliga zurück. Mit dem 3:1-Sieg gegen den TSV Ottobeuren machten die Legauer alles klar. Zweiter wurde der SV Obergg, der nun in der Aufstiegsrelegation am Mittwoch (in Ronsberg) auf die SG Betzigau/Wildpoldsried trifft. Spannung pur herrschte im Tabellenkeller. Der FC Hawangen muss nach dem 0:2 gegen den TV Bad Grönenbach absteigen - und die Grönenbacher gehören zu Glücklichen, die im letzten Moment den Klassenerhalt geschafft haben. Gleich vier Teams haben 32 Punkte geholt, wovon neben Grönenbach auch Lautrach und Ronsberg gerettet sind. Der SV Oberrieden muss dagegen in die Abstiegsrelegation und teilt dieses Schicksal mit der SG Amberg/Wiedergeltingen.



Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 350 der TSV Legau war nicht mehr zu stoppen und fuhr mit dem 3:1 gegen den TSV Ottobeuren den Meistertitel ein. Timo Heberle sorgte in der 16. Minute für das 1:0. Alexander Schwarz erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, bevor Dominic Böswald kurz vor der Halbzeit das 3:0 erzielte. Damit war die Partie gelaufen, Ottobeuren kam in der 80. Minute durch Marcus Harzenetter, nach Vorlage von Tim Zillober, nur noch zum Ehrentreffer. Der Feierlaune der Legauer tat dies keinen Abbruch.Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 350



Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 125 Mit dem 1:1 beim TSV Mindelheim hat die SG Amberg/Wiedergeltingen zumindest den direkten Abstieg vermieden und hat nun im Relegationsduell mit dem TSV Kirchheim die Chance, die Saison noch zu einem guten Ende zu bringen. Deniz Subasi brachte die SG in der 30. Minute in Führung. Doch kurz vor der Pause, es lief bereits die neunte Minute der Nachspielzeit, erzielte David Kienle den Ausgleich für Mindelheim. Dabei blieb es.Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 50 Ohne Druck gingen die DJK SV Ost Memmingen und die SG Sontheim/Westerheim zu Werke und boten den Fans beim 5:1-Erfolg der Ostler eine gute Unterhaltung. Güven Karadeniz eröffnete in der 11. Minute nach einer Vorlage von Adis Atashi das Schützenfest. Arthur Ulinez erhöhte in der 29. Minute auf 2:0, bevor ein Eigentor von Christian Scheck in der 58. Minute das 3:0 bedeutete. Julius Hebel erzielte in der 81. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. Memmingens Levent Zanker erhielt zeitgleich eine Zeitstrafe. Doch das störte seinen Teamkollegen Güven Karadeniz nicht, der steuerte in der 88. und 90. Minute noch zwei weitere Treffer zum 5:1-Endstand bei.Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 250 Allen Bemühungen zum Trotz konnte der SV Oberrieden die 0:1-Niederlage gegen den SV Oberegg nicht verhindern und muss nun in der Abstiegsrelegation gegen den SV Lachen ran. In einer hart umkämpften Partie fiel das einzige Tor in der 82. Minute, als Elias Maurus für Oberegg traf. Weil jedoch Legau gleichzeitig gewann, blieb Oberegg der Sprung auf Platz ein verwehrt.Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 250



Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 350 Im spannenden Duell sicherte sich der TV Bad Grönenbach durch den 2:0-Sieg den Klassenerhalt und schickte den FC Hawangen gleichzeitig in die Kreisklasse. Aboubacar Kader Diallo traf bereits in der dritten Minute zum 0:1, in der 19. Minute verwandelte Philipp Milz einen Elfmeter zum 0:2. Von diesem Rückschlag erholte sich Hawangen nicht mehr.Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 350



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 110 Trotz der 0:3-Niederlage gegen den TV Boos hat es für den SC Ronsberg ganz knapp zum Klassenerhalt gereicht. Marco Gröner eröffnete in der 36. Minute den Torreigen mit dem 0:1. Nach der Halbzeit stellte Benedikt Walter in der 50. Minute auf 0:2. Josef Mayer beseitigte mit dem 0:3 in der 81. Minute letzte Restzweifel am Spielausgang.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 110