Beim TSV 54 München: SVA Palzing bereitet sich auf die Abstiegsrelegation vor

Dominic Schermbach vom SVA Palzing – Foto: Michalek

Beim TSV 54 München kann Palzing schon mal den Ernstfall in der Relegation proben. Der direkte Klassenerhalt ist nur noch theoretisch ein Thema.

Der direkte Klassenerhalt ist für den SVA Palzing in weite Ferne gerückt. Acht Punkte müsste der SVA bei nur noch fünf Spielen aufholen, um der Relegation aus dem Weg zu gehen. Im Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim TSV 54 München geht es für Trainer Enes Mehmedovic und sein Team deshalb auch darum, sich auf die immer wahrscheinlicher werdende Abstiegsrelegation vorzubereiten.

Es geht vor allem darum, sich einzuspielen und Stabilität zu entwickeln. Ebenso wichtig: die verbleibenden Partien ohne weitere Ausfälle zu überstehen. Verletzungen und Sperren könnten im Saisonendspurt besonders schwer wiegen. Beim 3:1-Erfolg vor einer Woche gegen Ober-/Unterhaunstadt ist dies gelungen.

Die Ausgangslage beim Gegner ist ähnlich. Der TSV 54 München steht zwei Punkte hinter dem SVA und steckt ebenfalls mitten im Tabellenkeller fest. Auch für die Münchner geht es darum, sich auf die entscheidenden Wochen vorzubereiten.

An das Hinspiel haben die Palzinger gute Erinnerungen. Beim 5:1-Erfolg gelang einer der stärksten Auftritte der Saison, zugleich war es der zweithöchste Sieg. Trainer Mehmedovic warnt jedoch davor, daraus falsche Schlüsse zu ziehen: „Auch wenn wir das Hinspiel gewonnen haben, gehören sie spielerisch zu den besten Teams der Liga.“

Vor allem offensiv sieht der SVA-Coach große Qualität beim kommenden Gegner. „München stellt die drittbeste Offensive der Liga und kann, wenn sie ins Rollen kommen, einen sehr brutalen Offensivfußball spielen – vor allem auf dem eigenen Platz“, sagt Mehmedovic. Für seine Mannschaft bedeutet dies: „Es wird entscheidend sein, einen richtig guten Tag zu erwischen und möglichst wenige Fehler zu machen, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Personell hat sich die Lage zuletzt etwas entspannt. Bis auf den gesperrten Marcel Radlmaier stehen alle Spieler zur Verfügung. „Jetzt bleibt abzuwarten, ob das bis Sonntag so bleibt“, sagt Mehmedovic.

Wie auch immer: Die Palzinger wollen an die Leistung aus dem vergangenen Spiel gegen Ober-/Unterhaunstadt anknüpfen. „Unser Ziel ist es, dagegenzuhalten und am Ende etwas mitzunehmen“, so der Trainer. Es wäre ein wichtiges Signal im Hinblick auf die wohl anstehende Relegation.