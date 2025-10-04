(Fast) auf Augenhöhe mit dem „Fußballgott“: Patrick Jung (r.) vom VfB Aßlar kämpft mit Eintracht-Star Alex Meier um das Leder. © Jenniver Röczey

Beim Tor gegen Eintracht Frankfurt wackelt das Dillstadion Teaser FREUNDSCHAFTSSPIEL: +++ Vor 1.800 Zuschauern feiert der VfB Aßlar ein Fußballfest für Groß und Klein, das sich auch sportlich sehen lassen kann. Wer gegen die Eintracht-Stars über sich hinauswächst +++

Aßlar. „Wo Lahn und Dill beschaulich fließen“, wie es in der Vereinshymne des VfB Aßlar heißt, hat es sich an diesem Donnerstag geloht, früh vor Ort zu sein. Denn im Dillstadion warf ein großes Ereignis seine Schatten voraus: Eintracht Frankfurt in the house! Genauer gesagt die Traditionsmannschaft des Fußball-Bundesligisten mit ehemaligen Granden wie „Charly“ Körbel, Uwe Bindewald oder Alex Meier. Ja, auch der „Fußballgott“ stand auf dem Spielberichtsbogen.