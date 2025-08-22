Die Eppinger (weiß) wollen sich am Freitag in Mühlhausen behaupten. – Foto: Siegfried Lörz

Beim Topfavoriten Verbandsliga +++ Eppingen hat der Mühlhausener Anfrage für Freitagabend gerne zugestimmt +++ Anpfiff um 19.30 Uhr

Eine Vorverlegung hat sich aus doppeltem Grund als sinnvoll erachtet. Zum einen bestreitet der VfB Eppingen beim 1.FC Mühlhausen so etwas wie ein kleines Derby und zum anderen wartet eine englische Woche auf die Verbandsliga, weshalb eine Freitagspartie eine längere Pause vor dem nächsten Spiel bedeutet. "Da haben wir der Anfrage für Freitag natürlich gerne zugestimmt", sagt David Pfeiffer.

Der Eppinger Trainer ist nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen den SV Spielberg milder gestimmt als noch zum Ende der, "zähen" Vorbereitung und erläutert: "Der Sieg zum Auftakt nimmt nun selbstverständlich etwas Druck raus, da wir gesehen haben, dass wir konkurrenzfähig sind." Mühlhausens Trainer Steffen Kretz hat sich das Eppinger Spielberg-Heimspiel persönlich vor Ort angeschaut und viel Nützliches daraus mitnehmen können. "Die Eppinger haben extrem kompakt agiert und es Spielberg auf diese Weise sehr schwergemacht", sagt der FCM-Coach und rechnet für seine eigene Elf mit einem harten Stück Arbeit, "und einer Partie auf Augenhöhe zweier starker Teams."