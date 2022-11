Beim Team der Stunde Am Sonntag (27.11., 14 Uhr) steht für die Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena beim Chemnitzer FC die nächste Auswärtshürde auf dem Programm. Dabei bekommt es der FCC mit nicht weniger als der "Mannschaft der Stunde" zu tun.

Spielvorschau des FC Carl Zeiss Jena

Zwar ist der Chemnitzer FC - mit aktuell drei Punkten mehr auf der Habenseite Tabellensechster der laufenden Regionalligasaison - noch in Reichweite des FCC, aber die Tendenz der Sachsen ist beeindruckend. Eher durchwachsen in die Saison gestartet, schwimmen die Himmelblauen momentan auf einer Erfolgswelle. Fünf Punktspielsiege in Folge - zuletzt gegen die Spitzenteams von Babelsberg und den Berliner AK - sprechen eine deutliche Sprache. Aber auch der FC Carl Zeiss Jena hat sich mit dem überzeugenden Sieg im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Berliner AK zurückgemeldet und mit einem seriös geführten und nie gefährdeten Landespokalspiel beim amtierenden Thüringenmeister FC Thüringen Weida den Aufwärtstrend bestätigt.

Nun gilt es im 95. Aufeinandertreffen beider Traditionsvereine für beide Teams, nach Möglichkeit den eigenen Trend fortzusetzen. Für Spannung ist in jedem Falle gesorgt, auch wenn die jüngsten Erinnerungen der sicher auch am Sonntag wieder zahlreich mitreisenden FCC-Fans an Spiele beim CFC eher durchwachsen sein dürften. Der letzte Sieg einer Zeiss-Elf in Chemnitz liegt nunmehr stolze 17 Jahre zurück. Damals setzte sich die Weber-Elf mit einem 3:1 an der Gellerstraße durch.

Personell kann Jenas Trainer Henning Bürger bis auf Justin Schau auf den kompletten Kader zurückgreifen. Das gilt auch für Kapitän Bastian Strietzel, der seine Gelb-Rot-Sperre gegen den BAK abgesessen hat.