Beim SVW Mainz ist die Luft raus Niederlage gegen Tabellennachbar Mutterstadt von Michael Heinze · Heute, 20:18 Uhr · 0 Leser

Der SVW Mainz unterliegt Mutterstadt mit 1:4. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Mutterstadt. Den Klassenverbleib haben die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz zum Glück schon in der Tasche. Ansonsten hätte es für sie nach der klaren 1:4 (0:2)-Pleite am viertletzten Spieltag bei Tabellennachbar FG Mutterstadt noch einmal eng werden können.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 14:30 Uhr FG 08 Mutterstadt Mutterstadt SVW Mainz SVW Mainz 4 1 Abpfiff Vor 80 Zuschauern lagen die Weisenauer bereits zur Pause mit zwei Toren hinten. Für die Platzherren trafen Bleard Zeqiraj (22.) und Besart Hyseni (43.). Als Mutterstadts Keeper Joshua Geist die Kugel nach einem Distanzschuss von Jamie Anderton nach vorne abprallen, staubte Goalgetter Mao Koyama zum Anschlusstreffer ab (61.). Doch Mehmet Yaman (74.) und Fabio Reitermann (90.+ 2) stellten den alten Abstand wieder her.