Beim SVW Mainz ist die Luft raus

Mutterstadt. Den Klassenverbleib haben die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz zum Glück schon in der Tasche. Ansonsten hätte es für sie nach der klaren 1:4 (0:2)-Pleite am viertletzten Spieltag bei Tabellennachbar FG Mutterstadt noch einmal eng werden können.
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Vor 80 Zuschauern lagen die Weisenauer bereits zur Pause mit zwei Toren hinten. Für die Platzherren trafen Bleard Zeqiraj (22.) und Besart Hyseni (43.). Als Mutterstadts Keeper Joshua Geist die Kugel nach einem Distanzschuss von Jamie Anderton nach vorne abprallen, staubte Goalgetter Mao Koyama zum Anschlusstreffer ab (61.). Doch Mehmet Yaman (74.) und Fabio Reitermann (90.+ 2) stellten den alten Abstand wieder her.
„Heute war hier nichts drin“, resümierte Weisenaus Abteilungsleiter Stephan Protz. „Zu oft haben wir die falschen Entscheidungen getroffen, zu oft vielleicht einen Schritt zu wenig gemacht. Wir waren zu ungenau im Passspiel. In der Summe eine verdiente Niederlage. Man hat gesehen, dass die Luft raus war – nachdem auch rechnerisch alles erledigt ist.“ Ob es an der Einstellung lag? „Ich weiß es nicht“, grübelte Protz. „Es hat einfach ziemlich wenig funktioniert. Solche Tage gibt es leider immer mal.“