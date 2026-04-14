Beim SVE Comet Kiel gehen nach dem 2:3 im Derby die Lichter aus

Maurice Knutzen (li., SVE Comet Kiel) trifft zum 2-3 gegen Rot Schwarz Kiel. – Foto: Jörg Moritz

Die Hoffnung am Kieler Radsredder schwindet zusehends. Nach einer bitteren 2:3-Heimniederlage gegen die SSG Rot-Schwarz Kiel rückt der Klassenerhalt für den SVE Comet endgültig in weite Ferne. Während die Gäste aus dem Kieler Süden ein „kleines Tal“ durchschreiten konnten, scheint das Schicksal des Tabellenvorletzten bei nun acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz fast besiegelt.

Es war ein Nachmittag, der das Dilemma des SVE Comet Kiel in dieser Saison perfekt zusammenfasste: Ein engagierter Auftritt, phasenweise spielerische Überlegenheit, doch am Ende stehen individuelle Unachtsamkeiten und fehlendes Abschlussglück einer Punkteausbeute im Weg.

Kalte Dusche und prompte Antwort

Die Partie begann ohne langes Abtasten. Bereits nach 60 Sekunden verhinderte Comet-Keeper Losch gegen Zeller den frühen Rückstand. Doch nur fünf Minuten später war die Hintermannschaft der Hausherren unsortiert: Tim Kannenberg nutzte die Unordnung und markierte das 0:1 (6.). Comet zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte den Weg nach vorne. Nach elf Minuten belohnte sich der Gastgeber, als Kosovar Morina zum verdienten Ausgleich traf. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem David Lohr die Gäste nach einer guten halben Stunde jedoch erneut in Front brachte (33.). Aluminium-Pech verhindert die Wende Nach dem Seitenwechsel drückte der SVE Comet auf das Tempo. In einer starken 15-minütigen Drangphase erarbeiteten sich die Grün-Weißen zahlreiche Eckbälle und Abschlusssituationen. Die dickste Chance zum Ausgleich vergab Alban Jashari, dessen Schuss nur am Aluminium landete.

Alban Jashari (SVE Comet Kiel) hatte viel Pech beim Abschluss. Unter anderm mit zwei Alu-Treffern. – Foto: Jörg Moritz

„In Summe war es kein schöner Kick“, bilanzierte Rot-Schwarz-Trainer Ove Saß nach der Partie. „Die Platzbedingungen waren nicht optimal, sodass das Fußballspielen schwergefallen ist. Viele kleine Fehler im Zentrum haben das Spielgeschehen massiv beeinflusst.“ Genau diese Fehler aufseiten der Hausherren bestrafte Rot-Schwarz in der 68. Minute eiskalt, als Justus Kiewald auf 1:3 erhöhte. Comet gab sich zwar nicht auf und rannte in der Schlussphase erneut an, doch das Pech blieb ihnen treu: Wieder war es Jashari, der am Pfosten scheiterte. Mehr als der Anschlusstreffer zum 2:3 durch den Knutzen (89.) gelang nicht mehr. Befreiungsschlag für Rot-Schwarz Während für Comet das rettende Ufer bei nur noch fünf ausstehenden Spielen in unerreichbare Ferne rückt, herrschte bei der SSG Rot-Schwarz Erleichterung. Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Folge war der Dreier Balsam für die Seele. „Für uns ging es in allererster Linie darum, wieder ein kleines Erfolgserlebnis zu haben und aus dem kleinen Tal wieder rauszukommen. Das hat die Mannschaft gemacht“, betonte Ove Saß, Trainer der SSG Rot-Schwarz Kiel.

Die Entscheidung - Das 3-1 für Rot-Schwarz Kiel. – Foto: Jörg Moritz