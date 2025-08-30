Beim SVA Palzing wird‘s Zeit für einen Befreiungsschlag

Die Fußballer des SVA Palzing lechzen nach dem ersten Saisonsieg. Immerhin: Die personelle Lage bei den Ampertalern entspannt sich etwas.

Palzing – Wann gelingt den Fußballern des SVA Palzing der erste Saisonsieg in der Bezirksliga Nord? Am Sonntag (15 Uhr) startet der Aufsteiger in der Partie beim TSV Gaimersheim den nächsten Anlauf. Wichtig: Mit einem Dreier könnte die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic am Gegner vorbeiziehen, denn Gaimersheim sammelte bislang nur zwei Zähler mehr als der SVA. Das ist eine kleine Überraschung: In der vergangenen Spielzeit war der TSV knapp an der Aufstiegsrelegation vorbeigeschrammt.

Im Sommer mussten sich die Gaimersheimer allerdings einem größeren Umbruch stellen. Einige Leistungsträger verließen den Verein, der Kader wurde neu zusammengestellt. Dennoch verfügt das Team weiterhin über erfahrene Kräfte, die den Rhythmus bestimmen können. Doch so ein Umbau benötigt natürlich Zeit. „Trotzdem ist das eine spielstarke Mannschaft“, sagt Mehmedovic. Er hofft, dass der Knoten beim TSV nicht an diesem Wochenende platzt – anders als bei seiner Mannschaft.

Mehmedovic erwartet „das bislang wohl schwerste Spiel der Saison“

Die Palzinger Kicker haderten in den vergangenen Wochen vor allem mit der eigenen Chancenverwertung. Ordentliche Ansätze waren erkennbar, doch individuelle Patzer und fehlende Effizienz verhinderten bislang den ersten Dreier seit der Bezirksliga-Rückkehr. Die Sehnsucht nach dem Premierensieg wird von Woche zu Woche größer. Am Sonntag sieht Mehmedovic eine realistische Chance auf drei Punkte – und die wollen die Ampertaler nicht leichtfertig liegen lassen. „Uns erwartet am Wochenende wohl das bislang schwerste Spiel der Saison“, betont der Trainer deshalb.

Einige Fußballer haben noch Trainingsrückstand

Personell entspannt sich die Lage beim Aufsteiger etwas. Einige Fußballer kehren zurück, auch wenn sie nach Trainingsrückstand ihr volles Leistungsvermögen noch nicht erreichen können. Mehmedovic fordert deshalb von seinen Spielern, alles zu investieren, was die Körper hergeben: „Wir wollen geschlossen auftreten und unsere Chancen nutzen. Wir hoffen, dass diesmal auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite ist, und wir etwas Zählbares aus Gaimersheim mitnehmen werden.“ Vielleicht können die Palzinger dann sogar den Meilenstein „Saisonsieg Nummer eins“ abhaken. Es wäre ein Befreiungsschlag.