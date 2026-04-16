Beim SV Titisee setzt man auf die neue Sturm-und-Drang-Qualität Spielertrainer Raphael Klein strahlt Optimismus aus. von Stefan Kech (BZ) · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Titisees Spielertrainer Raphael Klein geht nach dem Remis gegen die SG Lenzkirch-Saig auf die Knie. Gegen Hölzlebruck könnte er wohl mit einer Punkteteilung leben. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Titisee steckt in der Fußball-Kreisliga-A mitten im Abstiegskampf. Nun geht es am Sonntag gegen Tabellenführer SV Hölzlebruck. Spielertrainer Raphael Klein strahlt dennoch Optimismus aus.