 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Beim SV Titisee setzt man auf die neue Sturm-und-Drang-Qualität

Spielertrainer Raphael Klein strahlt Optimismus aus.

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Titisees Spielertrainer Raphael Klein geht nach dem Remis gegen die SG Lenzkirch-Saig auf die Knie. Gegen Hölzlebruck könnte er wohl mit einer Punkteteilung leben.
Titisees Spielertrainer Raphael Klein geht nach dem Remis gegen die SG Lenzkirch-Saig auf die Knie. Gegen Hölzlebruck könnte er wohl mit einer Punkteteilung leben. – Foto: Wolfgang Scheu

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Kreisliga A II
Titisee

Der SV Titisee steckt in der Fußball-Kreisliga-A mitten im Abstiegskampf. Nun geht es am Sonntag gegen Tabellenführer SV Hölzlebruck. Spielertrainer Raphael Klein strahlt dennoch Optimismus aus.

Der katastrophale Start in die Saison gehört der Vergangenheit an, doch unter den Auswirkungen leidet der SV Titisee noch immer. Nach sieben Spieltagen stand die Mannschaft noch komplett mit leeren Händen da, das 0:10 gegen die SG Riedböhringen/Fützen als negativer Höhepunkt steckte in diesem Moment gerade noch in den Knochen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.