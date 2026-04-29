Beim SV Sonsbeck stehen die ersten Abgänge fest

Philip Pokora kommt in dieser Saison bislang auf 26 Einsätze. Eine gute Quote für den 20-Jährigen, der beim 0:0 in Kleve am Sonntag allerdings außen vor blieb. Pokora gehört zu den Spielern, die sich für einen Abschied entschieden haben. Neben ihm wollen zudem David Somodi, Florian Josip Berisic sowie Leon Hammerschmidt in der nächsten Spielzeit für einen anderen Klub auflaufen. Wohin es das Quartett zieht, ist nicht bekannt.

Hammerschmidt und Berisic erhoffen sich jedenfalls bei einem anderen Klub mehr Spielzeit. Diesen Wunsch gab auch Somodi für seinen Wechsel an. Zudem steht für den 20-Jährigen möglicherweise ein Umzug nach Österreich an. Zum Pokora-Abgang sagt Trainer Heinrich Losing: „Philip möchte nach zwei Jahren in Sonsbeck mal was anderes kennenlernen und ausprobieren. Das ist völlig legitim. Zudem betreibt er großen Aufwand, um zu uns zu kommen. Philip wohnt in der Nähe von Oberhausen.“

Der Coach freut sich unterdessen darüber, dass weitere drei Spieler verlängert haben – unter anderem die beiden Winter-Zugänge. Shadi Ghrayeb bleibt dem SVS ebenso erhalten wie Daniel Gorden Raul. Zudem wird Tymoteusz Miller weiter in Sonsbeck spielen. Damit liegen Gesthüsen nunmehr 13 Zusagen aus dem aktuellen Kader vor. Hinzu kommen die Zugänge Kilian Schaar (VfB Homberg) und Tom Cappel (DJK Twisteden).