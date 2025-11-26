Beim SV Sonsbeck macht sich Erleichterung breit

Überhaupt war die Sonsbecker Mannschaft beim jüngsten 2:1-Erfolg mit viel Emotionen und mentaler Stärke auf dem Rasen unterwegs. Losing: „Schon im Pokal gegen den MSV hat man einen Aufwärtstrend sehen können. Die große Delle mit den enttäuschenden Spielen gegen Dingden, in Schonnebeck und teilweise auch gegen Kleve liegt jetzt hoffentlich hinter uns.“

Bis zur Winterpause stehen für den Oberliga-Zwölften noch drei Partien gegen zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte und gegen das Schlusslicht an. Wobei der Fünfte SF Baumberg sowie Siebte SC St. Tönis nur drei beziehungsweise zwei Zähler mehr gesammelt haben als der SVS. Der SV Biemenhorst als Tabellenletzter muss schon sieben Punkte zum ersten Nichtabstiegsplatz aufholen.