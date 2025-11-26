Beim SV Sonsbeck macht sich Erleichterung breit

Zwölf Gegentreffer hat der VfL Jüchen-Garzweiler als stärkster der vier Aufsteiger in den bislang 14 Oberliga-Spielen kassiert – Bestwert aller 18 Mannschaften. Da können sich die Fußballer des SV Sonsbeck nach dem 2:1-Erfolg in der Nachholpartie gegen den starken Neuling aus dem Rhein-Kreis Neuss ruhig mal auf die Schulter klopfen. Zumal die Rot-Weißen Garzweiler auch im Niederrheinpokal mit 2:1 bezwungen hatten. Ganz nebenher ging für den SVS am vergangenen Samstag eine Serie von sechs sieglosen Begegnungen zu Ende. Groß war die Erleichterung auch bei Trainer Heinrich Losing, dem für den Schlussakt in diesem Jahr wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung stehen.
Drei Spieltage stehen noch aus in der sehr engen Oberliga, wo zwischen dem Viertletzten FC Büderich und Tabellenvierten VfB Hilden gerade mal sechs Punkte liegen. „In dieser Saison entscheiden mehr denn je Kleinigkeiten wie die Tagesform, das Spielglück oder Verletzungspech über den Spielausgang. Es gab ja schon zu Beginn der Meisterschaft etliche Überraschungsergebnisse“, sagt Losing, der lediglich mit Tymoteusz Miller noch einen Langzeitverletzten zu beklagen hat.
Tobias Meier und Ruben Martens, die gegen Garzweiler als Rechtsverteidiger ausfielen, könnten sogar schon beim Spiel in Baumberg am Samstag wieder im Kader stehen. „Bei Ruben war’s doch nicht der Blinddarm, sondern der Darm hat ihm Probleme bereitet. Ihm geht’s schon wieder besser“, weiß der Coach. Luca Janßen war auf der rechten Seite der Viererkette auf der für ihn ungewohnten Position mit viel Einsatzwillen ein vorbildlicher Vertreter.
Überhaupt war die Sonsbecker Mannschaft beim jüngsten 2:1-Erfolg mit viel Emotionen und mentaler Stärke auf dem Rasen unterwegs. Losing: „Schon im Pokal gegen den MSV hat man einen Aufwärtstrend sehen können. Die große Delle mit den enttäuschenden Spielen gegen Dingden, in Schonnebeck und teilweise auch gegen Kleve liegt jetzt hoffentlich hinter uns.“
Bis zur Winterpause stehen für den Oberliga-Zwölften noch drei Partien gegen zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte und gegen das Schlusslicht an. Wobei der Fünfte SF Baumberg sowie Siebte SC St. Tönis nur drei beziehungsweise zwei Zähler mehr gesammelt haben als der SVS. Der SV Biemenhorst als Tabellenletzter muss schon sieben Punkte zum ersten Nichtabstiegsplatz aufholen.