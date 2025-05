Beim SV Sonsbeck feiert nur die „Zweite“

Losing nahm im Vergleich zur 2:4-Niederlage in Büderich gleich fünf personelle Veränderungen vor. Moritz Kosfeld stand für den kränkelnden Jonas Holzum zwischen den Pfosten. Zudem blieben Ruben Martens, Hayato Uchimura, Alexander Maas und Luca Terfloth draußen. Dafür spielte gegen den Abstiegskandidaten Luca Meyers-Richter in der Viererkette, Linus Krajac im zentralen Mittelfeld, Philip Pokora auf der linken Seite sowie Shawn Kiyau neben Niklas Binn im Sturm.

Keisers trifft auf beiden Seiten

Die Hausherren erwischten einen Traumstart. Sebastian Leurs gelang nach Zuspiel von Binn mit seinem ersten Saisontor das 1:0 in der siebten Minute. Binn hatte dann das 2:0 auf dem Fuß. Der Ball krachte in der 38. Minute an die Latte. Fast im Gegenzug fiel das Ausgleich nach einer Ecke. Paul Schütte überwand Kosfeld per Kopf. Der Ärger war bei Losing umso größer über das 1:1, weil er sein Team vor den Standardsituationen gewarnt hatte.

Kurt nach Wiederanpfiff stand’s nach einem gegnerischen Freistoß plötzlich 1:2, weil Klaus Keisers bei einem Abwehrversuch den Ball unglücklich ins eigene Netz gelenkt hatte. Doch eine Viertelstunde vor dem Ende durfte er jubeln. Keisers gelang das 2.2. Binn leistet wieder die Vorarbeit. Drei Minuten später rückte Schiri Emircan Kandemir in den Blickpunkt, als er einen Foulelfmeter für die Gäste pfiff. „Da hat sich sogar der Gegner kaputt gelacht“, meinte Losing später. Kosfeld hielt den Strafstoß von Morena Mandel zwar, doch traf der Schütze im Nachschuss (77.).

Sonsbeck machte in der Schlussphase mächtig Druck, sodass Niederwenigern mehr Räume bei den Angriffen bekam. Kurz vor dem Abpfiff fiel dann die Entscheidung durch Dominik Enz (90.). „In den ersten 20 Minuten hatten wir alles im Griff, sind dann aber leichtsinniger geworden und haben zu viele Bälle verloren“, so Losing, der mit seinem Team bereits am nächsten Freitag, 20 Uhr, bei Union Nettetal spielt.