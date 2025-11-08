Beim SV Rödinghausen soll der Ertrag diesmal stimmen

Die Tage werden kürzer und auch die Hinserie in der Regionalliga neigt sich so langsam dem Ende zu. Drei Spiele hat der SV Rödinghausen in dieser Hinrunde noch zu absolvieren, und die haben für Trainer Dennis da Silva Félix und sein Team nach einem bisher alles andere als zufriedenstellenden Verlauf eine große Bedeutung. „Wir bekommen es nun mit dem 1. FC Köln II, dem SC Wiedenbrück und dem SC Paderborn II mit Gegnern zu tun, die für uns auch in der Tabelle direkte Konkurrenten sind. Da müssen wir punkten, wenn wir uns unten langfristig herausarbeiten wollen“, erklärt da Silva Félix. Die erste Aufgabe des genannten Dreierpacks steht am Samstag um 14 Uhr gegen den 1. FC Köln II an.

Die Domstädter haben als Tabellenneunter sechs Punkte mehr auf dem Konto als der SVR auf Rang 15, sie konnten in den letzten fünf Partien aber auch nur fünf Zähler einsammeln. Und so dürften die Geißböcke nicht ganz so stark einzuschätzen sein wie die Zweitvertretungen von Borussia Dortmund oder des FC Schalke 04, gegen die der SVR zuletzt zwar absolut auf Augenhöhe agierte, letztlich aber zwei Niederlagen kassierte.

„Die Jungs haben da einen guten Job gemacht. Wir hätten diese Spiele auch ziehen können, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Vielleicht dachten wir nach den beiden Siegen gegen Bocholt und Velbert auch zu früh, das wir schon über den Berg sind. Was die Stabilität angeht, müssen wir wieder in die Spur kommen, so wie es uns speziell gegen Bocholt gelungen ist“, sagt Dennis da Silva Félix.

Die Kölner dürften am Samstag übrigens mit einem interessanten Spieler anreisen. Malek El Mala ist der ältere Bruder des FC-Senkrechtstarters Said El Mala, der just von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Kader für die demnächst anstehenden Länderspiele gegen Luxemburg und die Slowakei berufen wurde. „Er und Safyan Touré sind Akteure, die mit Spielstärke und Tempo überzeugen“, sagt der SVR-Trainer, der aber auch auf die eigene Qualität verweist. „Vor allem mit Ballbesitz haben wir zuletzt sehr gute Schritte nach vorne gemacht. Wir erarbeiten uns sehr viele Chancen und müssen den Ball dann einfach auch über die Linie drücken. Wir wollen an die guten Leistungen anknüpfen und uns dann endlich wieder mit einem Dreier dafür belohnen.“