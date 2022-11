Beim SV Rödinghausen II läuft offensiv zu wenig zusammen Die Mannschaft vom Wiehen unterliegt in einem umkämpften Spiel mit 0:1 bei Borussia Emsdetten.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge hat der SV Rödinghausen II in der Westfalenliga wieder in eine Niederlage einwilligen müssen. Bei Borussia Emsdetten verlor das Team von Trainer Björn Hollenberg mit 0:1 (0:0).