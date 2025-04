Beim SV Rindern ist offensichtlich die Luft raus

Bezirksliga, Gruppe 4: Bis auf einen Punkt hätte Bezirksligist SV Rindern am Sonntag an den Tabellenzweiten FC Neukirchen-Vluyn herankommen und damit die Chance auf die Relegation zur Landesliga wahren können. Die Mannschaft verlor jedoch hochverdient mit 1:2 (0:1) beim abstiegsgefährdeten VfL Repelen und durfte sich am Ende bei ihrem Torhüter Bjarne Janßen bedanken, der ein durchaus mögliches Debakel verhinderte.

Rinderns Trainer Christian Roeskens ging nach Abpfiff hart ins Gericht mit seinen Spielern. „Das war einfach grausam. Die Luft ist raus. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, um Platz zwei mitzuspielen, aber meine Mannschaft hat sich entschieden, in der Bezirksliga bleiben zu wollen. Das ist schade“, so Roeskens.

Die Gäste, die bis auf Torwart Janßen alle keine Normalform an den Tag legten, konnten froh sein, dass das 0:1 erst in der 35. Spielminute fiel. Nach einem Einwurf war VfL-Stürmer Yubery Stielke auf und davon, scheiterte zunächst noch am bärenstarken Janßen, versenkte dann allerdings den Nachschuss. Mit dem 0:1-Rückstand noch sehr gut bedient, retteten sich die Zebras in die Pause.

Doch auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste alles vermissen, was sie in der laufenden Saison so stark gemacht hat. Nach einem Eckball war es Amar Pilavdzic (69.) der unbedrängt zum 2:0 einköpfte. Der Anschlusstreffer von Wiktor Romanow (90.+8) war letztlich nur Ergebniskorrektur.