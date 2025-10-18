Streit beim SV Orsoy. – Foto: Robin Bogaletzki

Beim SV Orsoy kehrt keine Ruhe ein Bei den Fußballern des SV Orsoy hat's erneut gekracht. Torjäger und Vorstandsmitglied Stephan Barth geht im Streit. Auch Marcel Kühne, erst im März zum Abteilungsleiter gewählt, schmeißt die Brocken hin. So geht's jetzt weiter.

2013 wechselte Stephan Barth vom SV Budberg zum damaligen A-Ligisten SV Orsoy. Der Kamp-Lintforter erzielte seitdem über 150 Treffer für den Dorfklub, erlebte den sportlichen Niedergang mit und engagierte sich zuletzt auch als 2. Vorsitzender mit hehren Zielen in der Fußball-Abteilung. Der 42-Jährige wollte mithelfen, dass es beim SVO wieder bergauf geht. Vor einigen Tagen kam’s aber zum Bruch. Barth wird nicht mehr für den punktlosen Tabellenletzten der B-Liga auflaufen. Er hat ebenfalls sein Ehrenamt niedergelegt. Auch der Abteilungsvorsitzende Marcel Kühne warf die Brocken hin. So sind die Orsoyer Seniorenfußballer wieder mal führungslos.

Kühne und Barth nicht mehr dabei Tristesse herrscht beim SVO neben und auf dem Rasen. Die erste Mannschaft, die im Großteil in der vergangenen Saison noch als Zweite in der C-Liga kickte, ist eine Liga höher völlig überfordert. Im B-Liga-Derby am vergangenen Sonntag beim SV Millingen II setzte eine 1:8-Klatsche. Nach neun Spieltagen ziert der SVO ohne Punkt bei 8:65 Toren das Tabellenende.

Nach der neuerlichen Niederlage zog Coach Mark Kolanczyk die Konsequenzen und stellte seinen Posten zur Verfügung. Ein Nachfolger steht schon fest. Stefan Bockting übernimmt den Job. Der 54-Jährige hat bislang ausschließlich im Nachwuchsbereich, unter anderem beim VfB Homberg sowie Viktoria Buchholz, gearbeitet und ist im Besitz der C-Lizenz. Kolanczyk, der auch den Posten des Obmanns inne hat, bleibt den Orsoyern als Co-Trainer erhalten. „Ich bin beruflich stark eingespannt“, erläuterte er. Eines steht für Bockting fest: „Stephan Barth und Marcel Kühne haben als aktive Spieler bei mir im Kader keinen Platz. Unruhestifter brauchen wir in unserer Situation nicht.“