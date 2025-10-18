Beim SV Orsoy kehrt keine Ruhe ein

2013 wechselte Stephan Barth vom SV Budberg zum damaligen A-Ligisten SV Orsoy. Der Kamp-Lintforter erzielte seitdem über 150 Treffer für den Dorfklub, erlebte den sportlichen Niedergang mit und engagierte sich zuletzt auch als 2. Vorsitzender mit hehren Zielen in der Fußball-Abteilung. Der 42-Jährige wollte mithelfen, dass es beim SVO wieder bergauf geht. Vor einigen Tagen kam’s aber zum Bruch. Barth wird nicht mehr für den punktlosen Tabellenletzten der B-Liga auflaufen. Er hat ebenfalls sein Ehrenamt niedergelegt. Auch der Abteilungsvorsitzende Marcel Kühne warf die Brocken hin. So sind die Orsoyer Seniorenfußballer wieder mal führungslos.
Tristesse herrscht beim SVO neben und auf dem Rasen. Die erste Mannschaft, die im Großteil in der vergangenen Saison noch als Zweite in der C-Liga kickte, ist eine Liga höher völlig überfordert. Im B-Liga-Derby am vergangenen Sonntag beim SV Millingen II setzte eine 1:8-Klatsche. Nach neun Spieltagen ziert der SVO ohne Punkt bei 8:65 Toren das Tabellenende.
Nach der neuerlichen Niederlage zog Coach Mark Kolanczyk die Konsequenzen und stellte seinen Posten zur Verfügung. Ein Nachfolger steht schon fest. Stefan Bockting übernimmt den Job. Der 54-Jährige hat bislang ausschließlich im Nachwuchsbereich, unter anderem beim VfB Homberg sowie Viktoria Buchholz, gearbeitet und ist im Besitz der C-Lizenz.
Kolanczyk, der auch den Posten des Obmanns inne hat, bleibt den Orsoyern als Co-Trainer erhalten. „Ich bin beruflich stark eingespannt“, erläuterte er. Eines steht für Bockting fest: „Stephan Barth und Marcel Kühne haben als aktive Spieler bei mir im Kader keinen Platz. Unruhestifter brauchen wir in unserer Situation nicht.“
Stephan Barth bestätigte Anfang dieser Woche auf Nachfrage der Redaktion, dass Kühne und er sich aus Orsoy zurückgezogen haben. Bei den Gründen wollte der Kamp-Lintforter nicht ins Detail gehen: „Es gab Unstimmigkeiten. Es sind Dinge vorgefallen, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich machen. Ich bedauere es sehr, dass es für mich so beim SV Orsoy so zu Ende gegangen ist.“
Kühne und Barth waren erst im März dieses Jahres an die Abteilungsspitze gewählt worden. Die übrigen drei Vorstandsmitglieder Christian Prütz (Geschäftsführer), Josephine Meyer (Finanzen) und Kolanzyk machen weiter. Einen Termin für die außerordentliche Abteilungsversammlung gibt’s bereits. Die Mitglieder sind am Montag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, ins Vereinsheim am Sportplatz eingeladen. „Wir haben zwei Kandidaten, die für die beiden Posten an der Abteilungsspitze infrage kommen“, sagte Meyer am Dienstag. Klaus Eidt hat kein Interesse. Der langjährige Abteilungsleiter steht nicht zur Verfügung, wie er als Zuschauer während des Spiels in Millingen erklärte.
Der SV Orsoy stellt in der Saison 2025/26 nur noch eine Senioren-Mannschaft, die in der Meisterschaft anritt. In der vergangenen Spielzeit war die A-Liga-Truppe im Frühjahr wegen anhaltender personeller Probleme abgemeldet worden und stand als vorzeitiger Absteiger fest. Die zweite Mannschaft, mit Barth und Kühne im Kader, übernahm den Platz in der B-Liga. „Der Verein muss auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten“, hatte Barth am Abend seiner Wahl im März den Mitgliedern mit auf den Weg gegeben. Wesentlich freundlicher sieht’s unterdessen im Nachwuchsbereich aus. Der SV Orsoy stellt aktuell fünf Jugendteams.