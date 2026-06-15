 2026-06-12T06:52:44.557Z

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Beim SV Obersäckingen schwindet die Hoffnung auf den Ligaverbleib

FC 08 Bad Säckingen mit starkem Schlussspurt +++ FC Bergalingen hadert trotz Punkterekord

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser
Ließ den SV Obersäckingen mit seinem Anschlusstor kurz auf den direkten Klassenerhalt hoffen: Robert Vogt. | Archivfoto: Gerd Gründl
Ließ den SV Obersäckingen mit seinem Anschlusstor kurz auf den direkten Klassenerhalt hoffen: Robert Vogt. | Archivfoto: Gerd Gründl

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In der Fußball-Kreisliga A Ost verliert der SV Obersäckingen das Abstiegsfinale beim SV Unteralpfen mit 1:4. Der SVO hat den Ligaverbleib trotz der Relegationsspiele nicht mehr in der eigenen Hand.

Enttäuschung und Hoffnung lagen nahe beieinander beim SV Obersäckingen. Die Mannschaft von Christoph Kunzen verlor das Abstiegsduell beim SV Unteralpfen mit 1:4. Unteralpfen zog in der Tabelle am SVO vorbei, zugleich blieb der SC Lauchringen durch die 0:2-Niederlage gegen die Spvgg. Wutöschingen hinter Obersäckingen. In der Abschlusstabelle belegt der SVO den 14. Platz und bestreitet die provisorischen Abstiegsspiele gegen die SG Malsburg/Marzell-Wollbach aus der West-Staffel.

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