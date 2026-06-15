Beim SV Obersäckingen schwindet die Hoffnung auf den Ligaverbleib FC 08 Bad Säckingen mit starkem Schlussspurt +++ FC Bergalingen hadert trotz Punkterekord von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser

Ließ den SV Obersäckingen mit seinem Anschlusstor kurz auf den direkten Klassenerhalt hoffen: Robert Vogt. | Archivfoto: Gerd Gründl

In der Fußball-Kreisliga A Ost verliert der SV Obersäckingen das Abstiegsfinale beim SV Unteralpfen mit 1:4. Der SVO hat den Ligaverbleib trotz der Relegationsspiele nicht mehr in der eigenen Hand.