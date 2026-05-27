Beim SV Nordwacht Keeken bleiben einige Vorstandsstühle leer Beim jährlichen Treffen haben die Mitglieder des SV Nordwacht Keeken entschieden, wie und mit welchen Vorstandsleuten es in den nächsten zwei Jahren weitergeht. Außerdem gab es Ehrungen und Auszeichnungen. Auf der Tagesordnung stand aber noch viel mehr. von RP · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Vereinsnews. – Foto: Nils Nellissen

Die Jahreshauptversammlung des SV Nordwacht Keeken startete mit spürbarer Spannung: Rund 40 Mitglieder füllten das Vereinshaus, als Vorsitzender Volker Hückelkamp die Sitzung eröffnete – mit dem Hinweis auf zwei zentrale Punkte, die den Abend prägen würden. Wie solide steht der Verein finanziell da? Und kann der Vorstand in diesem Jahr vollständig besetzt werden? Die Antworten darauf sollten im Verlauf folgen.

Vorstandswahlen bei Nordwacht Keeken: Mehrere Posten wiederbesetzt – zwei Ämter vakant Die Vorstandswahlen ergaben folgende Ergebnisse. Für zwei Jahre wiedergewählt wurden: Volker Hückelkamp (1. Vorsitzender), Nils Kuppen (Geschäftsführer), Ralf Janßen (Beisitzer Steuern/Finanzen/Schriftführer), Hans Kuppen (Beisitzer Breitensport), Marcel Deckers (Beisitzer Bau- und Renovierungsarbeiten), Frank Winkler (Beisitzer Medien & Technik), Johannes Brüker (Platzkassierer) sowie Pascal Deckers und Frank Winkler als Beisitzer Hauswart Sporthaus. Nicht besetzt bleiben die Posten des zweiten Vorsitzenden sowie des Fußball-Obmanns. Für diese beiden Ämter hatte es keine Kandidaten gegeben. Solide Finanzen und sportliche Erfolge: Der Verein zählt 762 Mitglieder Ein weiterer Schwerpunkt war die Finanzlage. Hauptkassierer Georg Janßen präsentierte einen positiven Kassenstand, der von Kassenprüfer Markus Albers bestätigt wurde. Er bescheinigte eine sorgfältig geführte Kasse und beantragte die Entlastung des Vorstands.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr hob Vorsitzender Volker Hückelkamp die positive Entwicklung der Fußballabteilung hervor, insbesondere die erfolgreiche erste Saison unter Trainer Nils Nellißen, dessen Arbeit als Coach der SG Keeken/Schanz in der Kreisliga B im Verein große Anerkennung findet. Zudem dankte Hückelkamp dem Vorstand für die engagierte Zusammenarbeit sowie dem Amelandteam um Anja Kuppen für den Einsatz im Jahr 2025. Auch die Mitgliederzahl ist erfreulich. Der Verein zählt aktuell 762 Mitglieder.