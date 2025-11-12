Beim SV Millingen herrscht schon wieder Gesprächsbedarf

Kurios: Christian Skerwiderski, der neue Trainer der Landesliga-Mannschaft, spielte bis zu seiner Übernahme selbst in der Reserve unter Patrick Heydrich. „Wir haben sehr engen Kontakt und geben immer wieder Akteuren aus der ersten Mannschaft Spielpraxis“, so der Coach.

Bis zur Winterpause warten auf die Moerser mit dem Büdericher SV, dem SV Sonsbeck II, dem SV Budberg II und dem SSV Lüttingen noch anspruchsvolle Aufgaben – ebenso wie auf die Millinger, die in den kommenden Wochen ebenfalls zweimal auf Teams aus dem oberen Tabellendrittel treffen.