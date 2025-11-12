Beim SV Millingen herrscht schon wieder Gesprächsbedarf

Es war ein turbulenter Abstiegskrimi am Sonntagmittag auf der Anlage des GSV Moers. Der SV Millingen steht in der Kreisliga A nach der 3:6 (1:2)-Pleite beim Aufsteiger GSV Moers II mit dem Rücken zur Wand. Das abgeschlagene A-Liga-Schlusslicht konnte auch gegen die direkte Konkurrenz nicht punkten. Nach 13 Spielen mit nur einem Sieg ist das rettende Ufer inzwischen bereits fünf Zähler entfernt.
Yannick Saunus schoss die Mannschaft von Oliver Kraft vom Elfmeterpunkt in Führung (17.). Aza Kader (19.) und Naim Aziz Hajjaoui per Viererpack (45.+3, 48., 53., 60.) drehten die Partie zugunsten des Gastgebers. Saunus verkürzte erneut vom Punkt (65.), ehe Robin Pils (87.) mit seinem Treffer noch einmal ein wenig Hoffnung aufkeimen ließ. Doch in der Nachspielzeit machte Willi Nadein mit dem Tor zum 6:3-Endstand alles klar.
Zu allem Überfluss sah der zuvor schon verwarnte SVM-Keeper Raphael Boenig nach einer Stunde wegen Meckerns noch die Gelb-Rote Karte. Feldspieler Tom Parthum musste daraufhin zwischen die Pfosten – eine zusätzliche Schwächung in einer ohnehin schwierigen Phase. Nicht nur Trainer Oliver Kraft haderte anschließend mit „fragwürdigen Entscheidungen“ des Unparteiischen.
„Wir können es nicht nur darauf schieben. Uns fehlt einfach die Konstanz, die Luft wird dünn. Wir waren mit zehn Mann die bessere Mannschaft und hätten noch 5:5 spielen können. Aber fünf Punkte sind zu diesem Zeitpunkt viel zu wenig“, sagte der Sportliche Leiter Karsten Jahn, der am Abend nach der bitteren Pleite noch keinen Kontakt zum Coach und zur Mannschaft hatte.
Die Gründe für die Misere seien vielfältig, die Enttäuschung groß. „Aber wir bleiben unserer Marschroute treu und werden keine Schnellschüsse machen“, sagt Jahn mit Blick auf einen möglichen Trainerwechsel. Für die laufende Woche kündigte er jedoch ein weiteres internes Krisengespräch an – das zweite innerhalb weniger Wochen an der Jahnstraße.
Ganz anders ist die Gefühlslage beim GSV Moers II. Mit dem zweiten Big-Point-Sieg in Serie kletterte der Aufsteiger erstmals über den Strich. Nach dem schwierigen Start mit vielen Zu- und Abgängen greifen die Automatismen immer besser. „Es hat einfach Zeit gebraucht, auch das Verletzungspech hat sich gelegt. Es war ein ausgeglichenes Spiel und nicht abzusehen, dass es in der zweiten Hälfte noch so wild wird“, sagte Trainer Patrick Heydrich. Der 39-Jährige folgte im Sommer nach seinem Aus beim TuS Borth auf Aufstiegscoach Daniel Zvar. Über seinen Vorgänger war auch der Kontakt nach Moers zustande gekommen.
Mit einem Auge blickt Heydrich weiterhin zu seinem früheren Klub. Aus seiner Zeit bei den Rheinbergern weiß der Kamp-Lintforter, was im Abstiegskampf der Kreisliga A entscheidend ist: „Es wird eng bleiben. Bei der Konkurrenz kommen auch noch viele Spieler zurück. Aber der Klassenerhalt ist definitiv möglich."
Kurios: Christian Skerwiderski, der neue Trainer der Landesliga-Mannschaft, spielte bis zu seiner Übernahme selbst in der Reserve unter Patrick Heydrich. „Wir haben sehr engen Kontakt und geben immer wieder Akteuren aus der ersten Mannschaft Spielpraxis“, so der Coach.
Bis zur Winterpause warten auf die Moerser mit dem Büdericher SV, dem SV Sonsbeck II, dem SV Budberg II und dem SSV Lüttingen noch anspruchsvolle Aufgaben – ebenso wie auf die Millinger, die in den kommenden Wochen ebenfalls zweimal auf Teams aus dem oberen Tabellendrittel treffen.