Millingen ist unzufrieden mit dem Saisonstart.
Beim SV Millingen herrscht nach dem Fehlstart Redebedar

Bei den drei Mannschaften des SV Millingen blieb der sportliche Erfolg bislang aus. Der Vorstand sprach in dieser Woche bei zwei Treffen mit Spielern und Trainern über die Gründe der Fehlstarts. Das kam dabei raus.

Die Zwischenbilanz der drei Fußball-Mannschaften der Senioren-Abteilung des SV Millingen fällt ernüchternd aus. Die A-Liga-Truppe ist nach acht Spieltagen siegloses Schlusslicht, das B-Liga-Team steckt mit vier Zählern ebenfalls in der sportlichen Krise, die C-Liga-Auswahl hat noch gar nicht gepunktet. Das schwache Abschneiden nahm der Vorstand in dieser Woche zum Anlass, in zwei langen Gesprächsrunden die Ist-Situation zu analysieren. Mit dabei waren die Trainer und Mannschaftsräte. Das ist das Ergebnis der Treffen.

