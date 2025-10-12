Beim SV Millingen herrscht nach dem Fehlstart Redebedar

Jahn: „Wir sind stolz darauf, als kleiner Verein drei Senioren-Teams stellen zu können. Das soll auch so bleiben.“ Personelle Probleme hatten zum Saisonstart alle drei Millinger Mannschaften. Das sei ein Grund dafür, warum die sportlichen Erfolge ausgeblieben sind. „Wir wollen gemeinsam den Karren aus dem Dreck ziehen – mit Teamspirit, wie’s beim SV Millingen üblich ist. Wir wollen uns öfter untereinander austauschen und setzen jetzt erst mal auf klare spielerische Konzepte. Es soll weniger ausprobiert werden“, meint Jahn. Aktuell zählen allein Punkte. Denn in der A- und B-Liga geht’s jeweils in den kommenden zwei Partien gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.