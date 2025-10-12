Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Millingen ist unzufrieden mit dem Saisonstart. – Foto: Marcel Eichholz
Beim SV Millingen herrscht nach dem Fehlstart Redebedar
Bei den drei Mannschaften des SV Millingen blieb der sportliche Erfolg bislang aus. Der Vorstand sprach in dieser Woche bei zwei Treffen mit Spielern und Trainern über die Gründe der Fehlstarts. Das kam dabei raus.
Die Zwischenbilanz der drei Fußball-Mannschaften der Senioren-Abteilung des SV Millingen fällt ernüchternd aus. Die A-Liga-Truppe ist nach acht Spieltagen siegloses Schlusslicht, das B-Liga-Team steckt mit vier Zählern ebenfalls in der sportlichen Krise, die C-Liga-Auswahl hat noch gar nicht gepunktet. Das schwache Abschneiden nahm der Vorstand in dieser Woche zum Anlass, in zwei langen Gesprächsrunden die Ist-Situation zu analysieren. Mit dabei waren die Trainer und Mannschaftsräte. Das ist das Ergebnis der Treffen.