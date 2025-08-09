Beim SV Miesbach ist Wiedergutmachung angesagt

Der SV Miesbach gastiert am Samstag beim Aufsteiger in Rosenheim. Nach der Niederlage vergangene Woche gegen Aschheim wollen die Rot-Weißen unbedingt einen Sieg einfahren.

Miesbach – Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der SV Miesbach in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Nach dem 3:1-Auftakterfolg in Peterskirchen mussten sich die Kreisstädter am vergangenen Wochenende dem FC Aschheim mit 1:4 geschlagen geben. An diesem Samstag wartet nun das nächste Auswärtsspiel bei der DJK SB Rosenheim. Die Partie beim Aufsteiger beginnt um 14 Uhr.

„Für uns ist Wiedergutmachung angesagt. Die Gegentore haben wir gegen Aschheim nach individuellen Fehlern kassiert“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald „Diese gilt es abzustellen. Unser Minimalziel ist, in Rosenheim einen Punkt mitzunehmen.“ Personell hat sich im Lager der SV-Kicker nicht viel geändert. Dominik Schumacher war während der Woche krank; ob er mitfahren kann ist offen. Fehlen wird auf jeden Fall Drilon Shukaj, der im Urlaub weilt und erst Ende des Monats wieder in der Offensive wirbeln wird.

„Wir sind guten Mutes und wollen wieder punkten. So früh in der Saison gegen einen Aufsteiger zu spielen, ist nie einfach“, sagt Grünwald. „Trotz der beiden Niederlagen zum Start ist bei Rosenheim sicher noch die Euphorie des Aufstiegs da.“

Den Gegner nicht unterschätzen

In der Tat kehrte der Sportbund als souveräner Kreisliga-Meister zurück in die Bezirksliga. An den ersten beiden Spieltagen mussten sich die Grün-Weißen mit 1:4 in Töging und mit 0:3 zu Hause gegen Zorneding geschlagen geben. Diese Ergebnisse will man beim SV allerdings nicht als Maßstab heranziehen.

Im top gepflegten Rosenheimer Josef-März-Stadion ist nicht zu übersehen, dass der Sportbund früher bis zur Landesliga spielte und nach dem Absturz in die Kreisliga an die alten Erfolge anknüpfen möchte. „Sie haben eine lange Tradition und gehören sicherlich auch wieder in die Bezirksliga. Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen, fahren aber nach Rosenheim, um etwas mitzunehmen“, fügt der SV-Coach an. „Im Idealfall alle drei Punkte, aber das will der Gegner nach den beiden Niederlagen mit Sicherheit auch.“

An der Startelf wird sich im Vergleich zum Heimspiel gegen Aschheim nicht viel ändern. „Wir haben die Niederlage gegen Aschheim beim Training aufgearbeitet. Es war nicht alles verkehrt, wir hatten nach dem 1:0 und nach dem 1:2 unsere Chancen, haben sie aber nicht gemacht. Jetzt sind wir wieder in der Pflicht zu punkten.“