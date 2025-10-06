Beim SV Miesbach brechen alle Dämme: "Das Spiel war eigentlich tot"

Miesbach – Der SV Miesbach feierte am Sonntag in der Bezirksliga Ost einen echten Last-Minute-Sieg beim SV Waldperlach. Bis zur 89. Minute lagen die Kreisstädter mit 1:2 zurück, dann wurde die Moral der Kreisstädter belohnt. Florian Haas und Josef Sontheim waren in der Schlussphase die Torschützen, die dem SV einen 3:2-Auswärtssieg bescherten.

„Mit den Chancen, die wir hatten, könnte man eine ganze Zeitungsseite füllen“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Obwohl mit dem gesperrten Robert Mündl und Urlauber Sean Erten zwei Stammspieler fehlten, begannen die Gäste druckvoll. Josef Sontheim scheiterte bereits nach drei Minuten am Keeper, von dem der Ball an den Pfosten und zurück ins Spielfeld prallte. Dann parierte der Torhüter der Hausherren auch einen Kopfball von Florian Haas stark und wiederum Sontheim scheiterte am Querbalken. Gespielt war da gerade einmal eine Viertelstunde.

Dann war auch SV-Keeper Michael Wiesböck zweimal gefordert und zeigte starke Paraden. Drilon Shukaj scheiterte für die Miesbacher noch bei einem Alleingang, ehe das 1:0 fiel. Die Gäste brachten in der Defensive den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Wiesböck war bei einem flachen Schuss aus elf Metern chancenlos.

Moral des SV Miesbach wird belohnt

Direkt vor und direkt nach der Pause hatten die Hausherren zwei weitere dicke Möglichkeiten, ehe sie das 2:0 nachlegten. Nach einer Flanke konnte ein Waldperlacher Stürmer am langen Fünfer unbedrängt einschießen. Für Hoffnung in den Reihen der Gäste sorgte der Anschlusstreffer. Es war eine Co-Produktion der beiden Aktiv-Posten im Miesbacher Mittelfeld. Fabian Bauer schlug einen Freistoß in die Box und Haas köpfte ein zum 2:1. Die Kreisstädter rannten weiter an, scheiterten aber ein ums andere Mal am starken Keeper des SV Waldperlach oder an der eigenen Chancenverwertung.

Benjamin Kram vergab einen Alleingang, dann rettete Michael Probst auf der anderen Seite auf der Torlinie. Maximilian Wiedmann scheiterte anschließend am Keeper und Drilon Shukaj schoss den Ball neben das leere Tor, als er den Torwart bereist umspielt hatte. Doch seine Mannschaft belehrte den Waldperlacher Keeper eines Besseren.

„Nach der Aktion war das Spiel eigentlich schon tot und wir haben mit nichts mehr gerechnet“, berichtet Grünwald. „Dann haben wir noch den Ausgleich gemacht, und nach dem 2:3 sind alle Dämme gebrochen.“ In der letzten Minute der regulären Spielzeit legte Sontheim zurück auf Haas, der per Flachschuss aus elf Metern zum 2:2 traf. Es sollte sogar noch besser kommen als Sontheim in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Ecke von Bauer am kurzen Pfosten zum 2:3-Endstand einnickte.

„Die Moral der Mannschaft wurde belohnt, die Jungs haben bis zum Schluss dran geglaubt. Aufgrund der vielen Chancen war unser Sieg zwar glücklich, da die Tore spät gefallen sind, aber nicht unverdient.“