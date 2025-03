Beim SV Hölzlebruck hapert es nur an der Chancenverwertung

Im vergangenen Jahr schrammte der SV Hölzlebruck nur haarscharf am Abstieg vorbei. In dieser Saison hat sich das Team von Trainer Pino Curia stabilisiert und steht im Mittelfeld der Tabelle.

Nein, ein Feuerwerk zündeten die Hölzlebrucker am vergangenen Sonntag keines, aber was soll’s? Am Ende hatten sie sich gegen Schlusslicht Bräunlingen drei Punkte erspielt. "Für uns war wichtig, gut in die Rückrunde zu starten, betont denn auch Pino Curia. Gerade nach einer schwierigen Vorbereitungsphase mit häufig gefrorenem Fußballplatz, Fasnetunterbrechung und Krankheitswelle war für ihn vor allem Zählbares wichtig. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.