Beim SV Hinterzarten wird aus einem Trainer-Duo ein Trio

Den Gegner austanzen, das will Hinterzartens Björn Hensler (rechts) auch in der anstehenden Saison möglichst oft. | Foto: Wolfgang Scheu

Lange suchte der SV Hinterzarten nach einem neuen Coach – und wurde in den eigenen Reihen fündig. Mario Schätzle, Spielausschusschef des Fußball-Bezirksligisten, ist sehr zufrieden mit dieser Lösung.

Manchmal dauern die Dinge etwas länger, als man sich das vorgestellt hat. Doch wenn sich das Ergebnis sehen lässt, dann sind all die Mühen davor ziemlich schnell vergessen. Auf diesen Nenner kann die Trainersuche beim SV Hinterzarten gebracht werden. Bereits im Januar streckten die Verantwortlichen, allen voran der Spielausschussvorsitzende Mario Schätzle, die Fühler aus, um einen neuen Mann an der Seitenlinie zu finden.

Damals zeichnete sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ab, dass sich das bisherige Trainer-Duo Lars Mundinger und Mike Ketterer nach der Saison aufhören wird. Die beiden hatten das Amt erst im Sommer davor übernommen, kickten davor selbst für den HSV.