Beim SV Eisenbach soll es eine Aufholjagd geben

Trainer tun sich meist mit Prognosen schwer, vor allem dann, wenn es um die eigene Truppe geht. Je nach eingetroffener Realität können die Voraussagen schwer auf die eigenen Füße fallen. Uli Bärmann wagt sich dennoch daran, wobei sich das Wagnis in diesem Fall in engen Grenzen hält. "Wir werden nicht mehr Meister", blickt er voraus, und damit wird der Trainer des SV Eisenbach Recht behalten. Warum? Nun, sein Team ziert aktuell mit neun Punkten das Tabellenende in der Kreisliga A. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.