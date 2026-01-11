Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Wenn es nach Eisenbachs Trainer Uli Bärmann geht, müssen sich die Gegner in der Rückrunde warm anziehen. – Foto: Wolfgang Scheu
Beim SV Eisenbach soll es eine Aufholjagd geben
Die Mannschaft muss als Schlusslicht versuchen, das Feld von hinten aufzurollen.
In der Vorrunde der Fußball-Kreisliga-A blieb der SV Eisenbach deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Mannschaft muss als Schlusslicht versuchen, das Feld von hinten aufzurollen.
Trainer tun sich meist mit Prognosen schwer, vor allem dann, wenn es um die eigene Truppe geht. Je nach eingetroffener Realität können die Voraussagen schwer auf die eigenen Füße fallen. Uli Bärmann wagt sich dennoch daran, wobei sich das Wagnis in diesem Fall in engen Grenzen hält. "Wir werden nicht mehr Meister", blickt er voraus, und damit wird der Trainer des SV Eisenbach Recht behalten. Warum? Nun, sein Team ziert aktuell mit neun Punkten das Tabellenende in der Kreisliga A. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.