Budberg-Coach Tim Wilke. – Foto: Sascha Köppen

Beim SV Budberg wird jetzt ausgesiebt SV Budberg: Landesligist erreicht nach schwacher erster Halbzeit und einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3 im Test gegen den Bezirksligisten VfL Tönisberg. Der Vorverkauf für den Pokal-Hit gegen Rot-Weiß Oberhausen hat begonnen.

Das war ein ungewohntes Bild beim Testspiel des SV Budberg. Tim Wilke, Trainer des Landesligisten, saß am Mittwochabend beim 3:3 (0:2) in der Heimpartie gegen den ambitionierten Bezirksligisten VfL Tönisberg im zweiten Durchgang auffällig viel auf der Budberger Bank, statt emotionsgeladen an der Seitenlinie auf und ab zu laufen.

Di., 29.07.2025, 20:00 Uhr SV Budberg SV Budberg VfL Tönisberg Tönisberg 3 3 Abpfiff Nach dem ordentlichen Auftritt am Sonntag beim 4:1-Erfolg beim Landesligisten VfB Hilden II fielen beim SV Budberg nach einem intensiven Wochenende am Mittwoch im ersten Durchgang sämtliche Systeme aus. Cihan Rüzgar (7.) und Jan-Niklas Esser (34./47.) brachten die Gäste, die den Aufstieg in die Landesliga in der vergangenen Saison erst in einer Entscheidungsrunde verpasst hatten, überraschend klar in Führung.

Beim dritten Gegentor stand A-Jugend-Neuzugang Luis Weyhofen im Fünf-Meter-Raum mit fehlender Aggressivität viel zu weit von seinem Gegenspieler entfernt. Doch der SVB kam zurück. Mike Terfloth vom Elfmeterpunkt (55.), Fynn Eckhardt (76.) und Devin Warnke mit einem Kopfballtor am zweiten Pfosten (89.) retteten dem SVBudberg nach dem deutlichen Rückstand noch ein Remis. Tim Wilke setzte zu Beginn auf einen Großteil der Spieler, die zuletzt urlaubsbedingt gefehlt hatten. Ceyhun Dagdemir, Finn Berg und Benedict Vana hatten mit der hohen Belastung der vergangenen Tage zu kämpfen. In den chancenlosen ersten 45 Minuten wurden die Defizite des Teams zweieinhalb Wochen vor dem Ligastart, bei dem es auswärts zum Derby beim 1. FC Lintfort geht, noch deutlich. „Wir haben uns dann aber mit Wille und Mentalität aufgerafft, auch wenn wir fußballerisch nicht das auf den Platz bringen konnten, was wir zuletzt gezeigt haben“, sagte Wilke, dessen Startelf für Mitte August langsam Konturen annimmt.