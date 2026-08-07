Beim SV Budberg ist noch viel Sand im Getriebe

Wilke zeigte sich trotz eines Sieges unzufrieden – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der SV Budberg hat zwar auch sein nächstes Vorbereitungsspiel gewonnen, wirklich zufrieden war Trainer Tim Wilke nach dem wilden 5:4 (2:3)-Erfolg beim A-Ligisten FC Neukirchen-Vluyn II am Donnerstagabend allerdings nicht. Zehn Tage vor dem Landesliga-Start offenbarte vor allem die zweite Reihe noch einige Schwächen. Der Trainer wurde in seinem Fazit auch sehr deutlich.

Dabei entwickelte sich eine turbulente Partie. Noah Schäpertöns (31.) und Abd-Elhadi (38.) brachten den FCNV per Strafstoß in Führung. Noah Karschti verkürzte zwar nur zwei Minuten später, doch nach dem schnellen Ausgleich durch Jeremy Umberg (41.) stellte Akram Hommani Jaouhari mit dem 3:2 kurz vor der Pause die Führung für Neukirchen wieder her (42.).

„Das Ergebnis sagt nicht so viel aus. Natürlich war das ein junger zusammengewürfelter Haufen. Das entschuldigt aber nicht die schlechte erste Halbzeit.“ Mit Lennart Hahn und Alessandro Hochbaum standen lediglich zwei Stammspieler in der Startelf.

Aufholjagd nach der Pause: SVB dreht die Partie in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der SVB deutlich verbessert. „Wir haben uns gestrafft. Das wilde letzte Gegentor passt irgendwie zum ganzen Abend“, sagte Wilke. Felix Weyhofen glich in der 70. Minute vom Elfmeterpunkt aus, Patrick Reitemeier (80.) und erneut Umberg (87.) drehten die Partie, ehe Schäpertöns mit seinem zweiten Treffer den 4:5-Endstand herstellte.

Trotz des Sieges sieht Wilke noch reichlich Arbeit: „Der zweite Anzug sitzt noch nicht so, wie er sollte. Wir haben aber viele Erkenntnisse gezogen. Hinten raus waren ein oder zwei gute Sachen dabei. Unterm Strich war das aber nicht so überzeugend, wie wir uns das gewünscht hätten.“

Generalprobe gegen Hamminkelner SV – und Dauerkarten-Verkauf am Clubhaus

Die Generalprobe vor dem Landesliga-Auftakt gegen Speldorf am 16. August steigt am Sonntag (15 Uhr) gegen den Bezirksligisten Hamminkelner SV. Rund um die Partie beginnt ab 14.30 Uhr zudem der Verkauf der neuen Dauerkarten am neuen Clubhaus. Diese gelten für die Spiele der ersten bis dritten Mannschaft, Pokalspiele sind ausgenommen. Die Preise liegen bei 90 Euro für Vollzahler sowie 60 Euro für Mitglieder, Rentner, Menschen mit Behinderung, Schüler und Studenten.

SV Budberg: Dubisz – Reitemeier, Schaath, Twardzik, Umberg, Hahn, Hochbaum, Karschti, Strauch, Jansen, Kehrmann. In der zweiten Halbzeit eingewechselt: Severith, Ucan, Weyhofen, Röttges.