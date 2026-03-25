Beim SV Budberg ist in diesem Jahr einiges los Auf dem Mitgliedertreffen des SV Budberg am 25. März wird über das Programm zum 80-jährigen Bestehen gesprochen. Im Präsidium stehen Veränderungen an. Warum sich der Klub im Umbruch befindet. von René Putjus · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Budberg feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. – Foto: Markus Becker

Auch auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des SV Budberg am Mittwoch, 25. März, wird Peter Houcken wieder für die Mitarbeit im Präsidium und den Abteilungen werben.

So ist schon seit geraumer Zeit klar, dass der Klubchef auf der Hauptversammlung in 2027 nicht mehr kandidieren möchte. Die Suche nach einem Nachfolger sei noch nicht erfolgreich gewesen, sagte Houcken auf Nachfrage. Das Treffen im Bürgerhaus beginnt um 19.30 Uhr. Abteilungen planen eigene Events In diesem Jahr wird noch einiges los sein beim SVB. Denn der Klub möchte den 80. Geburtstag gebührend feiern. Was genau geplant ist, wird auf der Versammlung zu hören sein. Die Abteilungen bereiten getrennt voneinander anlässlich des 80-jährigen Bestehens eigene Events vor, teilte Houcken mit.

So ist die Heimpartie der Landesliga-Fußballer am Donnerstag, 2. April, 20 Uhr, gegen Abstiegskandidat Rhenania Bottrop als Jubiläumsspiel umschrieben. Der SVB wurde am 1. April 1946 gegründet. Weitere Termine: 27. Juni Open-Air-Konzert mit dem Zauberlehrling, 4. Juli Sport- und Spielfest, 29. August „Run for Kids" – Sponsorenlauf für alle Jugend-Abteilungen. Auf der Tagesordnung stehen auch Wahlen. Vizepräsident Ramon van der Maat möchte nicht weitermachen. „Wir sind guter Dinge, den Posten neu besetzen zu können“, so Houcken. Hauptgeschäftsführerin Regina Junker sowie Sozialwart Michael Nagels stellen sich wieder zur Wahl. Houcken weiter: „Ferner sollen die neue Jugendordnung und das Kinderschutzkonzept der Versammlung vorgestellt werden.“