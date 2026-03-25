Beim SV Budberg ist in diesem Jahr einiges los

Auch auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des SV Budberg am Mittwoch, 25. März, wird Peter Houcken wieder für die Mitarbeit im Präsidium und den Abteilungen werben.
So ist schon seit geraumer Zeit klar, dass der Klubchef auf der Hauptversammlung in 2027 nicht mehr kandidieren möchte. Die Suche nach einem Nachfolger sei noch nicht erfolgreich gewesen, sagte Houcken auf Nachfrage. Das Treffen im Bürgerhaus beginnt um 19.30 Uhr.
In diesem Jahr wird noch einiges los sein beim SVB. Denn der Klub möchte den 80. Geburtstag gebührend feiern. Was genau geplant ist, wird auf der Versammlung zu hören sein. Die Abteilungen bereiten getrennt voneinander anlässlich des 80-jährigen Bestehens eigene Events vor, teilte Houcken mit.
So ist die Heimpartie der Landesliga-Fußballer am Donnerstag, 2. April, 20 Uhr, gegen Abstiegskandidat Rhenania Bottrop als Jubiläumsspiel umschrieben. Der SVB wurde am 1. April 1946 gegründet. Weitere Termine: 27. Juni Open-Air-Konzert mit dem Zauberlehrling, 4. Juli Sport- und Spielfest, 29. August „Run for Kids" – Sponsorenlauf für alle Jugend-Abteilungen.
Auf der Tagesordnung stehen auch Wahlen. Vizepräsident Ramon van der Maat möchte nicht weitermachen. „Wir sind guter Dinge, den Posten neu besetzen zu können“, so Houcken. Hauptgeschäftsführerin Regina Junker sowie Sozialwart Michael Nagels stellen sich wieder zur Wahl. Houcken weiter: „Ferner sollen die neue Jugendordnung und das Kinderschutzkonzept der Versammlung vorgestellt werden.“
Der 74-Jährige, der seit 2005 das Präsidium anführt, sagte, dass sich der Verein und die Abteilungen im Umbruch befinden. Der SVB werde jünger. So hat kürzlich neben der Fußball-Abteilung mit Tobias Schmidt auch die Tennis-Abteilung einen neuen Vorsitzenden mit Mathias Lorenz sowie Stellvertreter mit Marcus Köhnen gewählt.
Houcken war als Moderator vor Ort, als am Sonntag im Budberger Klubhaus die Deutschen Sportabzeichen verliehen wurden. 65 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen sieben und 69 Jahren erwarben in der vergangenen Saison den Fitnessorden. Hinzu kamen fünf Familien-Sportabzeichen. Die neue Saison beginnt am Samstag, 11 Uhr, nach den Osterferien auf der SVB-Anlage.